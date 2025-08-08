Pourquoi Zinho Vanheusden évolue désormais en D3 espagnole : "Une opportunité unique"

Zinho Vanheusden va relancer sa carrière du côté de Marbella FC, pensionnaire de troisième division espagnole. Après une période d'essai d'une semaine et demie, le défenseur belge a signé un contrat. Le directeur sportif Jesús Sánchez pense que son arrivée est une "opportunité unique" pour le club.

Le transfert intervient après des années marquées par les blessures. Zinho Vanheusden ne s’est jamais imposé à l’Inter, et ses prêts, que ce soit au Standard ou à Malines, ont tous été éclipsés par des soucis physiques. La saison dernière, il n’a disputé que trois matchs en raison d’une douloureuse blessure au dos, qui a nécessité une opération en décembre.

L’entraîneur du KV Malines, Besnik Hasi, avait alors révélé que l’intervention était urgente : un nerf dans son dos était gravement endommagé, au point que même les gestes du quotidien lui causaient une douleur intense. Un report de l’opération aurait pu compromettre encore davantage sa carrière.

Une opportunité unique

Le contraste avec le football de haut niveau est frappant : le petit Estadio Municipal attire rarement beaucoup de monde. Pourtant, le directeur sportif Jesús Sánchez le considère comme un renfort de premier plan.

Selon Jesús Sánchez, recruter un joueur comme Vanheusden serait normalement impossible pour Marbella, mais son passé médical a permis de saisir une "opportunité unique". Durant sa période d’essai, il n’a manqué aucun entraînement et a même disputé un match amical. Il a volontairement signé pour un an seulement, dans l’espoir de rebondir ensuite à un niveau plus élevé.

L’objectif principal de Marbella FC reste le maintien en troisième division, mais le club espère pouvoir viser plus haut. Jesús Sánchez est convaincu que le climat agréable et la tranquillité de Marbella peuvent aider Vanheusden à redevenir le joueur qu’il était, et à relancer définitivement sa carrière.