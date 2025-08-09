🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)

🎥 Un assist, deux buts : première vraie masterclass de Kevin De Bruyne avec Naples (vidéos)
Avec une passe décisive et deux buts, Kevin De Bruyne a réalisé sa première masterclass avec le Napoli, en match amical face au Girona. "KDB" a notamment marqué sur une passe décisive de Romelu Lukaku.

Champion d’Italie en titre, le Napoli a connu des premiers matchs amicaux compliqués, durant lesquels Kevin De Bruyne n’a pas vraiment su se mettre en valeur, malgré quelques beaux gestes.

Ce samedi soir, les hommes d’Antonio Conte affrontaient le Girona pour une nouvelle rencontre amicale. Cette fois, De Bruyne s’est régalé… et Romelu Lukaku aussi.

Après seulement cinq minutes de jeu, KDB a d’abord offert l’ouverture du score à Giovanni Di Lorenzo sur un corner parfaitement frappé. Il a ensuite doublé la mise sur penalty, après un service de Romelu Lukaku.

Après un peu plus de vingt minutes, Naples inscrivait déjà le 3-0, encore grâce à Kevin De Bruyne, qui reprenait cette fois du pied gauche un ballon qui traînait dans la surface pour tromper le gardien adverse. Une passe décisive et deux buts en une demi-mi-temps pour le Diable Rouge.

En fin de première période, Girona est revenu au score à deux reprises grâce à Cristhian Stuani. Aucun but n’a été inscrit après la pause, et le Napoli a ainsi remporté son premier match amical "de référence" de cette pré-saison, grâce à un grand Kevin De Bruyne.

