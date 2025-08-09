"Nous avons dû faire face à quelques petites blessures" : Gaëtan Englebert fait le point avant le début du championnat

Le RFC Liège s'apprête à affronter la KAS Eupen pour son premier match de la saison en Challenger Pro League. Gaëtan Englebert, le coach du club liégeois, a fait le point au micro de son équipe avant la première échéance de l'exercice 2025-2026 des Sang et Marine.

Le coup d'envoi de la saison du RFC Liège, ce sera ce soir à 20h00 en direct du Stade du Kehrweg. L'équipe liégeoise est-elle prête pour cette rencontre ?

Gaëtan Englebert est dans l'ensemble satisfait de la préparation de son équipe : "La préparation s’est bien déroulée, même si nous avons malheureusement dû faire face à quelques petites blessures, notamment celles d’Abian Arslan et Fadel Gobitaka lors du dernier match. Pour le reste, nous sommes très satisfaits du travail accompli. Physiquement, nous sommes prêts en ce qui concerne le groupe. Sur le plan du jeu, nous avons montré de belles choses. Maintenant, ce qui compte, c’est de le démontrer en compétition. Nous n’avons pas encore de repères à ce niveau-là ; le premier match sera donc très important pour bien commencer ce championnat."

Je m’attends à ce que mes joueurs jouent un match sans pression

Pour cette première rencontre de la saison, la pression est du côté des Pandas selon l'entraîneur : "Je m’attends à ce que mes joueurs jouent un match sans pression. Nous jouons à l’extérieur, donc c’est à l’équipe qui reçoit de supporter cette pression. C’est le premier match, et ils se sentent obligés de l’emporter chez eux."

Réaliser la meilleure prestation possible sera évidemment le but : "Pour nous, l’objectif est de faire un bon résultat face à une équipe de qualité qui a investi pour se renforcer. Eupen s’est beaucoup amélioré, donc nous savons que ce ne sera pas un match facile. C’est une équipe ambitieuse, mais nous allons essayer de faire ce que nous savons : rester organisés et profiter des temps forts pour tenter de faire la différence."

Une statistique surprenante

Une statistique assez surprenante ne va pas en faveur des Sang et Marine : aucune victoire n'a été remportée par le RFC Liège lors de son premier match de championnat depuis plus de 10 ans. Cela ne pourrait-il pas motiver encore plus les joueurs ? "J’espère que non. Pour moi, ce n’est pas cela qui doit motiver un joueur. Nous allons là-bas pour essayer de gagner et, en fonction des circonstances du match, nous verrons ce que nous méritons d’obtenir. Mais la motivation doit venir d’elle-même."

"C’est le premier match, nous avons pas mal de nouveaux joueurs, et pour certains d’entre eux, ce sera également leur premier match en Pro League. Je pense qu’il y a déjà suffisamment de raisons d’être motivé, plutôt que celle de vouloir stopper cette série. Même si, bien sûr, nous voulons tous débuter cette compétition de la meilleure manière possible," poursuit-il.

La KAS Eupen a été très actif lors de ce mercato estival. Les visages eupenois présents sur la pelouse ne seront plus tous les mêmes. "La saison dernière, Eupen venait de descendre de première division et avait conservé une grande partie de son effectif. Ils avaient donc un niveau physique supérieur et l’habitude de jouer ensemble," pointe l'entraîneur.

"Désormais, c’est un nouveau groupe des deux côtés, il faudra un petit temps d’adaptation. Ce sera à nous d’être présents dès le début du match, sur le plan organisationnel, et de les faire douter le plus longtemps possible pour tenter de repartir avec les trois points," conclut-il.