KAS Eupen - RFC Liège : état de forme, mercato, intentions... voici ce qu'il faut retenir
Photo: RFC Liège

Ce samedi soir, un choc entre la KAS Eupen et le RFC Liège sera au rendez-vous pour le compte de la première journée de Challenger Pro League. Comment se sentent les deux équipes à l'approche de cette rencontre et qu'en est-il de leur mercato ?

Gaëtan Englebert veut démarrer par un succès

L'entraîneur du club liégeois Gaëtan Englebert est clair dans un entretien accordé à Sudinfo en partenariat avec Maximum FM, le RFC Liège veut démarrer sa saison par une victoire : "Depuis que nous sommes revenus dans le monde pro, nous tenons le même discours : il faut essayer d’être le meilleur à chaque match et de prendre les trois points. Le premier objectif est donc Eupen. Nous avons un peu moins de pression car il s’agit d’une rencontre à l’extérieur."

À quoi peut-on s'attendre concernant le onze de base ? "Il reste peut-être l’un ou l’autre point d’interrogation, avec des joueurs qui sont vraiment proches, et il faudra trancher. Les choix ne sont pas nombreux, mais nous avons pu travailler presque tout le temps avec les mêmes éléments à certains postes et c’est un gros avantage. Nous avons en tête une grande partie de l’équipe qui va démarrer le match à Eupen." 

"Physiquement, nous nous améliorons et nous voyons de belles choses en termes d’animation. L’équipe parvient à se créer des possibilités et à marquer, c’est encourageant. Il faut continuer à bosser afin que tout le monde arrive à penser et à accomplir en même temps ce que nous demandons. Derrière, nous ressentons de la sérénité et de la confiance", précisait le coach au micro de son club à la fin du mois de juillet concernant l'état de forme de l'équipe.

La KAS Eupen prêt pour une nouvelle saison ?

Côté eupenois, l'équipe ne sera pas 100 % prête pour le début du championnat. C’est le coach Bruno Pinheiro lui-même qui l’a confié au micro de L'Avenir après la victoire de son équipe en match amical contre Willem II le samedi 2 août dernier : "Nous ne serons pas vraiment prêts pour le début du championnat. Nous sommes deux ou trois semaines en retard sur un tableau de marche idéal."

"Cela ne m’empêche pas d’être satisfait car le feeling est positif avec un groupe qui essaye de bien faire les choses," précise-t-il malgré tout.

Le bilan mercato

D'un point de vue mercato, les deux équipes ont été assez actives. Fadel Gobitaka (ailier gauche), Jordi Belin (gardien de but), Kylian Hazard (ailier gauche), Simon Paulet (milieu central), Oumar Diouf (avant-centre), Eric N’Jo (défenseur central), Alexis André Jr. (gardien de but), Kevin Shkurti (milieu défensif) et Thomas Wauters (gardien de but) sont les nouveaux visages qui pourraient faire leurs débuts au Stade du Kehrweg ce samedi soir.

Ryan Merlen (milieu central, vers Saint-Trond), Maxime Cavelier (ailier droit, Stockay), Kevin Debaty (gardien de but, RSC Tilleur), Yannick Loemba (ailier gauche, UR Namur), Benjamin Lambot (défenseur central, Schaerbeek), Zakaria Atteri (avant-centre, KAS Eupen), Jérémie Lioka (milieu offensif, sans club), Antoine Lejoly (gardien, sans club), Alessio Cascio (ailier gauche, sans club) et Alessandro Albanese (ailier gauche, sans club) sont les joueurs qui ne sont actuellement plus sous contrat avec le Matricule 4.

À Eupen, Nicolas Gavory (arrière gauche), Marco Hiller (gardien de but), Uri Busquets (milieu défensif), Daniel Kasper (avant-centre), Mark Müller (milieu central), Logan Delaurier-Chaubet (ailier droit), Ade Oguns (ailier gauche), Zakaria Atteri (avant-centre), Lorenzo Youndje (arrière gauche, retour de prêt) sont les joueurs qui intègrent l’effectif pour cette nouvelle saison.

En ce qui concerne les départs, la liste est longue : Brandon Baiye (milieu défensif, Erzurumspor FK), Jan Gorenc (défenseur central, NK Olimpija), Milos Pantovic (milieu offensif, OFK Beograd), Teddy Alloh (arrière gauche, Penafiel), Shayne Pattynama (arrière gauche, Buriram United), Regan Charles-Cook (ailier gauche, sans club), Jérôme Déom (milieu central, sans club), Renaud Emond (avant-centre, fin de carrière) et Tom Roufosse (gardien de but, sans club).

Suis Eupen - FC Liège en live sur Walfoot.be à partir de 20:00 (09/08).

