📷 Image pixellisée, angle de vue bancal : DAZN attaqué de toutes parts pour sa diffusion de la D1B

La D1B a repris ses droits ce weekend. Mais la diffusion de certaines rencontres a connu des ratés assez embêtants pour les téléspectateurs.

Si la situation de la diffusion de la D1A est déjà chaotique, que dire de la D1B ? A quelques jours de la reprise du championnat, DAZN prévoyait encore de s'en tenir au minimum contractuel, la diffusion en direct de quatre des huit matchs de chaque journée.

Mais une solution a été trouvée in extremis : tous les matchs sont bel et bien diffusés (via l'application payante). DAZN et la Pro League se sont mis autour de la table et ont finalement opéré un compromis.

La solution technique a été trouvée grâce aux caméras d’analyse automatisée installées dans les stades. C'est via elles que les quatre autres rencontres de D1B seront elles aussi retransmises en direct. Mais il était acquis que le confort de retransmission serait bien moindre.

Beaucoup de frustration

De fait, les téléspectateurs qui ont voulu regarder les rencontres n'étant pas diffusée de manière classique ont dû mordre sur leur chique. Certains s'en sont d'ailleurs plaints, notamment ceux derrière la rencontre Lierse - Beveren.

- Eerste 5 min geen beeld en geen klank

- Daarna 5 min lang geen doelen te zien

- Blokken pixels in beeld van zodra een speler begint te lopen

- Beeld blijft haperen

- De zon schijnt recht in de camera

- De camera kan het spel niet volgen



Hoe vinden jullie zelf dat het gaat? pic.twitter.com/6UqEa7LJ1J — Avdv (@vdvandy) August 9, 2025

Ni son ni image pendant les cinq première minutes, des blocs de pixels apparaissent à l'écran dès qu'un joueur commence à se déplacer, le reflet du soleil à l'écran, une caméra pas habilitée à suivre l'entièreté du jeu : les supporters n'ont pas manqué de faire part de leur mécontentent. Une situation qui rend encore un peu plus urgent le besoin de trouver un accord pour le retour de la Pro League en télévision.