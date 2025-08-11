"Le Club risque de se tirer une balle dans le pied" : Bruges inquiète après sa prestation contre le Cercle

Le consultant Marc Degryse n'a pas caché son inquiétude pour le Club de Bruges, pointant une première mi-temps beaucoup trop faible face au Cercle.

Marc Degryse redoute que, si le Club Bruges démarre contre Salzbourg comme il l’a fait face au Cercle, la soirée de mardi ne vire au cauchemar. "Comme lors de leur autre match à domicile contre Genk, c’était trop faible. S’ils reproduisent ça mardi face à Salzbourg, le Club risque de se tirer une balle dans le pied", confie-t-il à HLN.

Pour Degryse, il est normal que le Club ne soit pas encore au niveau. "Perdre Jashari, Ordóñez, De Cuyper : ce n’est pas rien. Mais ça ne justifie pas un tel manque d’intensité." Il estime qu’il faut rapidement plus de concurrence en attaque. "Où sont les actions individuelles sur les ailes ?"

Encore pire que la première mi-temps contre Genk

Le choix sur le côté droit l’a surpris. "Ces dernières semaines, je n’étais pas fan de Vetlesen à ce poste, et samedi, c’est Cisse Sandra qui s’y est retrouvé. Désolé, mais la première période contre le Cercle a été médiocre", juge Degryse.

Il rappelle que l’entraîneur Nicky Hayen avait qualifié la première mi-temps contre Genk de pire prestation de son mandat. "Eh bien, celle-ci, je l’ai trouvée plus mauvaise", tranche-t-il.

Il se projette vers le duel de mardi en Ligue des champions. "Plus personne ne donne la moindre chance au RB Salzbourg à Bruges. Ils joueront comme s’ils n’avaient rien à perdre."