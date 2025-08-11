"Le Club risque de se tirer une balle dans le pied" : Bruges inquiète après sa prestation contre le Cercle

"Le Club risque de se tirer une balle dans le pied" : Bruges inquiète après sa prestation contre le Cercle
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le consultant Marc Degryse n'a pas caché son inquiétude pour le Club de Bruges, pointant une première mi-temps beaucoup trop faible face au Cercle.

Marc Degryse redoute que, si le Club Bruges démarre contre Salzbourg comme il l’a fait face au Cercle, la soirée de mardi ne vire au cauchemar. "Comme lors de leur autre match à domicile contre Genk, c’était trop faible. S’ils reproduisent ça mardi face à Salzbourg, le Club risque de se tirer une balle dans le pied", confie-t-il à HLN.

Pour Degryse, il est normal que le Club ne soit pas encore au niveau. "Perdre Jashari, Ordóñez, De Cuyper : ce n’est pas rien. Mais ça ne justifie pas un tel manque d’intensité." Il estime qu’il faut rapidement plus de concurrence en attaque. "Où sont les actions individuelles sur les ailes ?"

Encore pire que la première mi-temps contre Genk

Le choix sur le côté droit l’a surpris. "Ces dernières semaines, je n’étais pas fan de Vetlesen à ce poste, et samedi, c’est Cisse Sandra qui s’y est retrouvé. Désolé, mais la première période contre le Cercle a été médiocre", juge Degryse.

Il rappelle que l’entraîneur Nicky Hayen avait qualifié la première mi-temps contre Genk de pire prestation de son mandat. "Eh bien, celle-ci, je l’ai trouvée plus mauvaise", tranche-t-il.

Il se projette vers le duel de mardi en Ligue des champions. "Plus personne ne donne la moindre chance au RB Salzbourg à Bruges. Ils joueront comme s’ils n’avaient rien à perdre."

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - Red Bull Salzbourg en live sur Walfoot.be à partir de 19:30 (12/08).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Champions League
Champions League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Red Bull Salzbourg

Plus de news

Anderlecht le regrette toujours : Anders Dreyer bat des records en MLS

Anderlecht le regrette toujours : Anders Dreyer bat des records en MLS

11:20
📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original

📷 L'Union Saint-Gilloise dévoile un maillot extérieur très original

11:00
"Je pensais qu'on n'allait plus accorder de penaltys faciles" : après la défaite face à l'Antwerp, David Hubert s'agace

"Je pensais qu'on n'allait plus accorder de penaltys faciles" : après la défaite face à l'Antwerp, David Hubert s'agace

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Sambi Lokonga - Angulo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Sambi Lokonga - Angulo

10:00
Un pas en arrière pour Albert Sambi Lokonga ? L'ancien capitaine du RSCA proche d'un transfert surprenant

Un pas en arrière pour Albert Sambi Lokonga ? L'ancien capitaine du RSCA proche d'un transfert surprenant

10:00
"La première victoire est souvent la plus difficile" : l'Antwerp enclenche (enfin) la marche avant

"La première victoire est souvent la plus difficile" : l'Antwerp enclenche (enfin) la marche avant

09:30
Axel Witsel refuse l'Udinese et se rapproche d'un nouveau défi en Espagne

Axel Witsel refuse l'Udinese et se rapproche d'un nouveau défi en Espagne

08:30
Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

08:00
1
L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A

L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A

07:40
🎥 Buteur décisif mais hué à domicile : Wout Faes reprend la saison en faisant du Wout Faes

🎥 Buteur décisif mais hué à domicile : Wout Faes reprend la saison en faisant du Wout Faes

07:20
Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau

Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau

07:00
De retour en Pro League pour mieux retrouver les Diables ? "J'ai le sentiment qu'il y a encore une place pour moi"

De retour en Pro League pour mieux retrouver les Diables ? "J'ai le sentiment qu'il y a encore une place pour moi"

06:40
Eden Hazard pouvait signer ailleurs qu'au Real : "C'est un club que j'aime bien, mais..."

Eden Hazard pouvait signer ailleurs qu'au Real : "C'est un club que j'aime bien, mais..."

06:20
Anderlecht a-t-il été lésé sur le but polémique de Zulte Waregem ? Le règlement est très clair

Anderlecht a-t-il été lésé sur le but polémique de Zulte Waregem ? Le règlement est très clair

23:20
🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

23:00
6
"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison Réaction

"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison

22:20
Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

22:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

21:00
Samuel Edozie toujours dans le viseur du Club de Bruges ?

Samuel Edozie toujours dans le viseur du Club de Bruges ?

21:00
Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk Analyse

Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk

21:40
La première défaite pour Adriano Bertaccini avec Anderlecht : "Le coach a beaucoup crié à la mi-temps"

La première défaite pour Adriano Bertaccini avec Anderlecht : "Le coach a beaucoup crié à la mi-temps"

22:00
2
Christos Tzolis révèle pourquoi il veut rester au Club de Bruges

Christos Tzolis révèle pourquoi il veut rester au Club de Bruges

19:40
David Hubert commence à s'impatienter : Louvain subit la loi de l'Antwerp

David Hubert commence à s'impatienter : Louvain subit la loi de l'Antwerp

21:20
Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

20:25
"L'as belge" : la presse italienne réagit au doublé de Kevin De Bruyne

"L'as belge" : la presse italienne réagit au doublé de Kevin De Bruyne

20:40
Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"

Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"

20:00
3
Rik De Mil abasourdi par la défaite à la RAAL : "La mi-temps la plus faible depuis que je suis à Charleroi" Réaction

Rik De Mil abasourdi par la défaite à la RAAL : "La mi-temps la plus faible depuis que je suis à Charleroi"

19:20
4
🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux

🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux

19:00
1
La RAAL a remis les choses au clair dans le choc hennuyer : "Certains commençaient à nous manquer de respect" Réaction

La RAAL a remis les choses au clair dans le choc hennuyer : "Certains commençaient à nous manquer de respect"

18:20
3
Trois tirs sur le cadre ! Les Francs Borains pas vernis pour la première d'Igor De Camargo comme T1

Trois tirs sur le cadre ! Les Francs Borains pas vernis pour la première d'Igor De Camargo comme T1

18:40
Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

18:04
Les murs du vestiaire carolo ont tremblé à la RAAL : "On a joué comme des gamins, c'est une faute professionnelle" Réaction

Les murs du vestiaire carolo ont tremblé à la RAAL : "On a joué comme des gamins, c'est une faute professionnelle"

17:00
12
Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

17:21
🎥 Un premier match complètement fou pour Will Still en Angleterre : "Je n'aurais pas pu rêver mieux"

🎥 Un premier match complètement fou pour Will Still en Angleterre : "Je n'aurais pas pu rêver mieux"

16:40
"Il peut être un bon numéro 2" : les supporters lillois donnent leur avis sur leur nouveau gardien Arnaud Bodart

"Il peut être un bon numéro 2" : les supporters lillois donnent leur avis sur leur nouveau gardien Arnaud Bodart

16:20
LIVE Anderlecht - Zulte Waregem : Anderlecht en route vers un 9/9 en championnat ?

LIVE Anderlecht - Zulte Waregem : Anderlecht en route vers un 9/9 en championnat ?

15:47

Plus de news

Les plus populaires

Champions League

 Troisième tour préliminaire (retour)
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 12/08 Rangers FC Rangers FC
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved