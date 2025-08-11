L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le transfert de Koni De Winter vers l'AC Milan serait fait selon Fabrizio Romano. Un accord personnel aurait été trouvé.

La Gazzetta dello Sport rapportait que l'AC Milan s'intéressait à Koni De Winter. Le défenseur de Gênes pourrait devenir le remplaçant de Malick Thiaw, tout proche d’un transfert à Newcastle United.

Milan devance l’Inter

Le départ imminent de Thiaw vers Newcastle poussait l’AC Milan à réagir rapidement, l’Allemand occupant une place clé en défense centrale.

Les Milanais ont jeté leur dévolu sur le Belge de 23 ans. Passé par la Juventus, il avait évolué sous les ordres de Massimiliano Allegri.

Accord conclu pour vingt millions d’euros

Selon Fabrizio Romano, l’AC Milan et De Winter se seraient entendus sur les conditions personnelles. Les discussions entre les deux clubs avancent dans le bon sens.

Le montant de l’opération serait d’environ vingt millions d’euros. On s’attend à ce que l’accord soit finalisé très bientôt.