Muzamel Rahmat
L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A
Le transfert de Koni De Winter vers l'AC Milan serait fait selon Fabrizio Romano. Un accord personnel aurait été trouvé.

La Gazzetta dello Sport rapportait que l'AC Milan s'intéressait à Koni De Winter. Le défenseur de Gênes pourrait devenir le remplaçant de Malick Thiaw, tout proche d’un transfert à Newcastle United.

Milan devance l’Inter

Le départ imminent de Thiaw vers Newcastle poussait l’AC Milan à réagir rapidement, l’Allemand occupant une place clé en défense centrale.

Les Milanais ont jeté leur dévolu sur le Belge de 23 ans. Passé par la Juventus, il avait évolué sous les ordres de Massimiliano Allegri.

Accord conclu pour vingt millions d’euros

Selon Fabrizio Romano, l’AC Milan et De Winter se seraient entendus sur les conditions personnelles. Les discussions entre les deux clubs avancent dans le bon sens.

Le montant de l’opération serait d’environ vingt millions d’euros. On s’attend à ce que l’accord soit finalisé très bientôt.

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/08: Angulo - De Winter

De retour en Pro League pour mieux retrouver les Diables ? "J'ai le sentiment qu'il y a encore une place pour moi"

Besnik Hasi sur le qui-vive : Anderlecht refuse une première offre pour sa révélation

🎥 Buteur décisif mais hué à domicile : Wout Faes reprend la saison en faisant du Wout Faes

Besnik Hasi prêt à mourir avec ses idées ? Un joueur monte au créneau

Eden Hazard pouvait signer ailleurs qu'au Real : "C'est un club que j'aime bien, mais..."

Anderlecht a-t-il été lésé sur le but polémique de Zulte Waregem ? Le règlement est très clair

🎥 Le Standard aurait-il dû être sanctionné d'un penalty ? "Peut-être devrais-je mettre des lunettes"

"Avec une telle connexion, on peut battre tout le monde" : le Standard montre qu'il faudra compter avec lui cette saison

Le meilleur buteur de la saison dernière a-t-il fait ses adieux contre le Standard ? "Ma tête est en ébullition"

Henry en patron, la première de Nielsen : voici les notes du Standard après le succès contre Genk

La première défaite pour Adriano Bertaccini avec Anderlecht : "Le coach a beaucoup crié à la mi-temps"

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/08: Edozie - Antunes Gouveia

"L'as belge" : la presse italienne réagit au doublé de Kevin De Bruyne

David Hubert commence à s'impatienter : Louvain subit la loi de l'Antwerp

Samuel Edozie toujours dans le viseur du Club de Bruges ?

Axel Witsel finalement proche de refuser un transfert à l'Udinese ?

Efficace, le Standard réussit son premier gros test face à Genk et reste au contact de la tête

Que ce soit Kana, Simic ou Hey... ils sont tous dépassés : "On a cherché les problèmes"

Rik De Mil abasourdi par la défaite à la RAAL : "La mi-temps la plus faible depuis que je suis à Charleroi"

Christos Tzolis révèle pourquoi il veut rester au Club de Bruges

🎥 Bert Put a-t-il lancé Zulte Waregem vers l'ouverture du score ? La phase qui rend Anderlecht furieux

🎥 "Dis que du bien des Hazard" : Nacer Chadli encouragé par d'anciens coéquipiers avant de commencer un nouveau défi

La RAAL a remis les choses au clair dans le choc hennuyer : "Certains commençaient à nous manquer de respect"

Trois tirs sur le cadre ! Les Francs Borains pas vernis pour la première d'Igor De Camargo comme T1

Anderlecht s'incline contre Zulte Waregem et loupe l'occasion de réaliser un joli 9 sur 9

Les murs du vestiaire carolo ont tremblé à la RAAL : "On a joué comme des gamins, c'est une faute professionnelle"

Stijn Stijnen ne cache pas son incompréhension : "Je ne comprends pas Anderlecht"

🎥 Un premier match complètement fou pour Will Still en Angleterre : "Je n'aurais pas pu rêver mieux"

"Il peut être un bon numéro 2" : les supporters lillois donnent leur avis sur leur nouveau gardien Arnaud Bodart

LIVE Anderlecht - Zulte Waregem : Anderlecht en route vers un 9/9 en championnat ?

Premier but dans le nouveau stade...et première victoire : la RAAL a enfilé son bleu de travail contre Charleroi

🎥 Après Kevin De Bruyne, c'est au tour de Romelu Lukaku de marquer avec le Napoli

"Avec un Hazard, on ne sait jamais" : Francky Dury rêve d'un retour de Thorgan Hazard à Zulte Waregem

Anderlecht revient à la charge pour un joueur déjà convoité par le passé

"Honte aux dirigeants de ce club" : après les supporters du Standard, c'est Charleroi qui charge la RAAL

