L'Inter pris de vitesse : un Diable Rouge va s'engager avec un grand club de Serie A
Photo: © photonews
Le transfert de Koni De Winter vers l'AC Milan serait fait selon Fabrizio Romano. Un accord personnel aurait été trouvé.
La Gazzetta dello Sport rapportait que l'AC Milan s'intéressait à Koni De Winter. Le défenseur de Gênes pourrait devenir le remplaçant de Malick Thiaw, tout proche d’un transfert à Newcastle United.
Milan devance l’Inter
Le départ imminent de Thiaw vers Newcastle poussait l’AC Milan à réagir rapidement, l’Allemand occupant une place clé en défense centrale.
Les Milanais ont jeté leur dévolu sur le Belge de 23 ans. Passé par la Juventus, il avait évolué sous les ordres de Massimiliano Allegri.
Accord conclu pour vingt millions d’euros
Selon Fabrizio Romano, l’AC Milan et De Winter se seraient entendus sur les conditions personnelles. Les discussions entre les deux clubs avancent dans le bon sens.
Le montant de l’opération serait d’environ vingt millions d’euros. On s’attend à ce que l’accord soit finalisé très bientôt.
🚨🔴⚫️ Koni De Winter to AC Milan, here we go! Verbal agreement done with Genoa and player side.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2025
Package around €20m with clubs sorting final details then green light to medical tests in Milano early next week.
De Winter will sign long term deal at Milan. pic.twitter.com/wGdoy8YTxf
