Ça devient concret : le Club de Bruges fait une offre pour un attaquant de 18 ans

Le Club de Bruges continue de cibler de jeunes talents offensifs. Les Blauw en Zwart auraient transmis une offre pour Hugo Camberos.

Le Club de Bruges cherche à se renforcer devant. Plusieurs pistes sont étudiées pour trouver rapidement un attaquant capable de dynamiser le secteur offensif.

Mamdou Diakhon en fait partie, tout comme Samuel Edozie, qui figure sur la liste. Ce dernier souhaite rejoindre Bruges, mais Southampton n’a pas (encore) accepté l’offre du club belge.

Un renfort en approche pour le Club

Les dirigeants ne perdent pas de temps. Des discussions sont en cours avec le Stade de Reims pour Diakhon, mais ce n’est pas la seule piste. D’après le journaliste César Luis Merlo, le Club de Bruges aurait progressé sur un autre dossier.

Les Brugeois auraient soumis une offre aux Chivas pour Hugo Camberos, jeune ailier mexicain de 18 ans, qui affectionne particulièrement le couloir droit.

Les négociations seraient en cours, Chivas souhaitant inclure un pourcentage sur une future revente. Le Mexicain a une valeur marchande de 2,5 millions d'euros selon Transfermarkt.