Un Belge de plus aux côtés de Lukaku et De Bruyne ?

Le Napoli va-t-il devenir la nouvelle colonie belge européenne ? En plus de la connexion Lukaku-De Bruyne, le champion d'Italie aurait un oeil sur Mika Godts.

Naples aura un goût de Belgique la saison prochaine, avec bien sûr Romelu Lukaku déjà sacré champion la saison passée, et désormais Kevin De Bruyne et l'ex-Brugeois Noa Lang pour alimenter le buteur des Diables Rouges.

Mais Lang pourrait se retrouver mis en concurrence avec... un autre Belge. En effet, selon les informations du spécialiste mercato Sacha Tavolieri, le Napoli s'intéresserait au profil de Mika Godts (20 ans), le talent belge de l'Ajax Amsterdam.

Le club italien se serait ainsi renseigné auprès de l'Ajax et aurait entamé des discussions, même si aucun accord ni même aucune offre concrète n'a été effectuée. Mais l'intérêt serait concret pour Godts, qui montre de belles choses aux Pays-Bas.

D'abord formé à Anderlecth, Mika Godts avait ensuite rejoint le KRC Genk, où il n'évoluera qu'avec le Jong Genk avant de signer à l'Ajax. Depuis, après être passé par l'équipe Espoirs, Godts s'est imposé en équipe A, disputant 68 matchs (8 buts, 10 passes décisives).

Un tel transfert serait cependant un solide pas en avant pour Godts, qui reste sur une première vraie saison de référence avec l'Ajax (47 matchs, 8 buts, 7 assists toutes compétitions confondues) mais n'a pas encore été appelé par Rudi Garcia... et n'a même pas encore joué avec les U21 belges.