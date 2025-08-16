Relégué avec des intentions claires : le KV Courtrai enchaîne face à un autre candidat à la montée

Le KV Courtrai commence sa saison de Challenger Pro League sur les chapeaux de roue. Le club flandrien a enchaîné une deuxième victoire.

Relégué au terme de la saison 2024-2025, le KV Courtrai a bien l'intention de passer aussi peu de temps que possible dans l'antichambre de l'élite. Les Kerels avaient déjà entamé leur saison de Challenger Pro League par une victoire, face au RSCA Futures.

Ce samedi, Courtrai recevait le Lierse, et n'a pas déçu son public pour cette première à domicile. Le KVK s'est imposé (1-0) face aux Pallieters, qui avaient de leur côté déjà perdu leur premier match et passent donc à côté de leur début de saison.

Le score était de 0-0 à la mi-temps, et il aura fallu la seconde période pour que Lennard Hens débloque la situation en faveur du KV Courtrai. Tout un symbole, Hens, ancien capitaine de Dender, étant l'un des renforts de poids courtraisiens cet été.

Avec cette victoire, le KVK trône en tête de la D1B, même si cela ne fait encore que deux matchs que l'on y joue. Beveren compte également 6 points, mais a inscrit moins de buts que les Kerels.