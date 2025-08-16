Un ancien pilier à 250 matchs en Pro League continue sa carrière... en Thaïlande

Sandy Walsh a longtemps été un nom incontournable de notre championnat. L'ancien malinois a cependant signé au Japon en février, et va désormais évoluer en Thaïlande.

Une page se tournait au KV Malines en février dernier. Sandy Walsh (30 ans) quittait en effet les Sang & Or après cinq saisons, et signait au Yokohama F.M, en D1 japonaise. Là, il n'aura finalement joué que 6 mois et disputé 8 rencontres de J-League.

Car Walsh va déjà relever un nouveau défi, tout aussi exotique. Le Belgo-Néerlandais d'origine indonésienne se rapproche de ses racines, puisqu'il a signé en faveur de Buriram United, en D1 thaïlandaise. Il y a signé un contrat jusqu'en 2028.

Buriram United a un véritable goût de JPL, car de nombreux anciens de notre championnat y évoluent. L'ancien Mauve Peter Zulj, l'ancien Canari Robert Bauer ou encore l'ancien Panda Shayne Pattynama jouent en effet pour le club du nord-est de la Thaïlande.

Sandy Walsh, né à Bruxelles, est néerlandais de nationalité et a évolué pour les équipes d'âge des Pays-Bas jusqu'en U20. Pas appelé par la Belgique, il a finalement opté pour le pays de sa mère, indonésienne : depuis 2023, il cumule 19 caps pour l'Indonésie.

Formé à Anderlecht et Genk, Walsh a percé sous les couleurs de Zulte Waregem, disputant 80 matchs pour l'Essevee, avant de rejoindre le KV Malines où il disputera 133 matchs (9 buts, 15 assists) en 5 ans.