Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?

Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

C'est la reprise dans la majorité des grands championnats européens. L'heure est déjà aux premiers enseignements, notamment après les premières compositions d'équipe.

Alors que la Jupiler Pro League en est déjà à sa quatrième journée, la plupart des grands championnats européens reprennent ce week-end. L'occasion de faire le point sur le rôle que pourront y jouer nos compatriotes.

La Premier League, par exemple, a repris ce vendredi avec une victoire spectaculaire de Liverpool contre Burnley. Ce samedi, Burnley, promu, se déplace à Tottenham, et le coach Scott Parker a été assez clair concernant Mike Trésor, Hannes Delcroix et Enock Agyei, qui ne figurent pas sur la feuille de match.

De Cuyper déjà titulaire avec Brighton, Aster Vranckx écarté à Wolfsburg

Les nouvelles sont en revanche bonnes pour Maxim De Cuyper, titulaire avec Brighton contre Fulham, où Timothy Castagne démarre sur le banc, ainsi que pour Amadou Onana et Youri Tielemans, qui ont joué l’intégralité du match nul entre Aston Villa et Newcastle. C’est également le cas pour Chemsdine Talbi et Noah Sadiki, anciens de Bruges et de l’Union, titulaires avec Sunderland, au même titre que Simon Adingra.

En Allemagne, la reprise se fait par le premier tour de la DFB Pokal. À Leipzig, Maarten Vandevoordt est titulaire, ce qui ne constitue pas forcément une bonne nouvelle puisque Peter Gulacsi commencera le championnat. Loïs Openda débute également la rencontre, tandis qu’Arthur Vermeeren et Johan Bakayoko commencent sur le banc. Les quatre Diables Rouges sont toutefois bien dans les plans de leur entraîneur, Ole Werner.

Cela ne semble pas être le cas d’Aster Vranckx à Wolfsburg, puisque le milieu de terrain n’est pas sur la feuille de match pour le déplacement à Hemelingen, alors qu’aucun pépin physique ne lui a été signalé. Le joueur de 22 ans, qui a prolongé l’été dernier jusqu’en 2029, va devoir trouver une solution pour retrouver du temps de jeu.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Bundesliga
Bundesliga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSV
Tottenham
Mike Trésor Ndayishimiye
Hannes Delcroix
Enock Agyei

Plus de news

Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

Une titularisation en guise... de mauvaise nouvelle pour Maarten Vandevoordt à Leipzig

16:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Coman - Doumbia - Zeqiri

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 16/08: Coman - Doumbia - Zeqiri

16:00
Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

Officiel : coup dur pour Vincent Kompany, un joueur du Bayern quitte le club après 339 matchs pour l'Arabie Saoudite

16:00
Le Club de Bruges débute timidement - Direct commenté Live

Le Club de Bruges débute timidement - Direct commenté

15:55
"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

"Les chances que je parte ? 50/50" : l'Antwerp va-t-il perdre son grand talent dès cet été ?

15:00
Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

Romelu Lukaku absent avec les Diables en septembre ? Les premières nouvelles sont tombées

14:30
2
"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

"J'ai écouté les journalistes" : la confession étonnante de Thorsten Fink après le premier succès de Genk

14:00
Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

Anderlecht et le Standard s'y sont intéressés : Franck Lampard ignore toujours Norman Bassette

13:30
Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

Rancunier, Thibaut Courtois ? "Si quelqu'un vous fait délibérément du tort dans son propre intérêt..."

12:40
À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

À quand les grands débuts d'Abdelkahar Kadri avec La Gantoise ? Ivan Leko s'exprime avant le déplacement à Malines

13:00
Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

Un caractère toujours aussi affirmé qu'à Anderlecht : Fabio Silva recale un club européen de premier plan

12:20
Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : un club sort du bois pour Andi Zeqiri

12:00
Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

Dries Mertens de retour sur les terrains belges ? "Je ne miserais pas un million sur le fait que cela n'arrivera pas"

11:30
Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

11:00
L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

L'appel du pied à Besnik Hasi, l'entêtement de Riemer et Fredberg : Guillaume Gillet à cœur ouvert sur Anderlecht

10:30
Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

Anfield n'en a pas cru ses oreilles : un incident inacceptable pour arrêter Liverpool - Bournemouth

09:30
Quatrième journée de D1A et toujours pas de football à la télé : une tendance claire dans les négociations

Quatrième journée de D1A et toujours pas de football à la télé : une tendance claire dans les négociations

10:00
Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

Le Standard plutôt qu'Anderlecht deux ans plus tôt, le destin s'en est brutalement mêlé : "J'ai pleuré pendant 15 jours"

09:00
Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

Ruud Vormer ulcéré par le traitement réservé à une figure culte du championnat : "Je serais devenu complètement fou"

08:40
Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

Deux équipes ayant fait 7/9 : le Standard pourra-t-il surprendre l'Union au Parc Duden ?

08:00
"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

"Je voulais être capable de porter mon fils" : Zinho Vanheusden s'ouvre comme jamais sur ses blessures à répétition

08:20
David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

David Hubert connaît des débuts moins euphoriques qu'à Anderlecht mais persiste : "Nous méritions beaucoup plus"

07:40
Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

Du Parc des Princes à la Pro League ? Ivan Leko et Besnik Hasi à la lutte pour un ancien du PSG

07:20
🎥 L'ex-Genkois Cyriel Dessers se blesse... en simulant avant le match contre Bruges

🎥 L'ex-Genkois Cyriel Dessers se blesse... en simulant avant le match contre Bruges

07:00
Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

06:40
Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

Pocognoli face à des blessures, les Rouches veulent surprendre : voici les compositions probables d'Union - Standard

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Sylla - Amoura - Frigan

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 15/08: Sylla - Amoura - Frigan

22:30
Genk ne se rassure pas vraiment, mais tient sa première victoire (et met déjà David Hubert sous pression)

Genk ne se rassure pas vraiment, mais tient sa première victoire (et met déjà David Hubert sous pression)

22:47
Dolberg sur le départ ? Anderlecht aurait déjà un oeil sur son potentiel remplaçant

Dolberg sur le départ ? Anderlecht aurait déjà un oeil sur son potentiel remplaçant

22:30
2
D1B : les Francs Borains d'Igor De Camargo confirment leur bon début de saison, Beveren prend la tête

D1B : les Francs Borains d'Igor De Camargo confirment leur bon début de saison, Beveren prend la tête

22:00
Franjo Ivanovic associé à un autre ancien de l'Union en pointe à Benfica ?

Franjo Ivanovic associé à un autre ancien de l'Union en pointe à Benfica ?

21:40
Westerlo est devenu l'un des gros vendeurs de Pro League : Frigan part pour 10 millions !

Westerlo est devenu l'un des gros vendeurs de Pro League : Frigan part pour 10 millions !

21:20
Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union Interview

Dévouement au Standard, retrouvailles avec Adem Zorgane et passion NBA : Marco Ilaimaharitra se confie avant l'Union

20:40
Anderlecht inquiet avant la réception de l'AEK Athènes : le club prend des mesures

Anderlecht inquiet avant la réception de l'AEK Athènes : le club prend des mesures

21:00
2
Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

Pas Manchester United, mais... encore mieux ? Un autre grand club s'intéresse à Senne Lammens

20:20
Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 1
Liverpool Liverpool 4-2 Bournemouth Bournemouth
Aston Villa Aston Villa 0-0 Newcastle Utd Newcastle Utd
Brighton Brighton 0-0 Fulham Fulham
Tottenham Tottenham 1-0 Burnley Burnley
Sunderland Sunderland 0-0 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 18:30 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 17/08 Brentford Brentford
Chelsea Chelsea 17/08 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 17/08 Arsenal Arsenal
Leeds United Leeds United 18/08 Everton Everton
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved