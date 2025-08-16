Vranckx et d'autres Belges écartés, De Cuyper titulaire : comment se passe la reprise des Diables à l'étranger ?

C'est la reprise dans la majorité des grands championnats européens. L'heure est déjà aux premiers enseignements, notamment après les premières compositions d'équipe.

Alors que la Jupiler Pro League en est déjà à sa quatrième journée, la plupart des grands championnats européens reprennent ce week-end. L'occasion de faire le point sur le rôle que pourront y jouer nos compatriotes.

La Premier League, par exemple, a repris ce vendredi avec une victoire spectaculaire de Liverpool contre Burnley. Ce samedi, Burnley, promu, se déplace à Tottenham, et le coach Scott Parker a été assez clair concernant Mike Trésor, Hannes Delcroix et Enock Agyei, qui ne figurent pas sur la feuille de match.

De Cuyper déjà titulaire avec Brighton, Aster Vranckx écarté à Wolfsburg

Les nouvelles sont en revanche bonnes pour Maxim De Cuyper, titulaire avec Brighton contre Fulham, où Timothy Castagne démarre sur le banc, ainsi que pour Amadou Onana et Youri Tielemans, qui ont joué l’intégralité du match nul entre Aston Villa et Newcastle. C’est également le cas pour Chemsdine Talbi et Noah Sadiki, anciens de Bruges et de l’Union, titulaires avec Sunderland, au même titre que Simon Adingra.

En Allemagne, la reprise se fait par le premier tour de la DFB Pokal. À Leipzig, Maarten Vandevoordt est titulaire, ce qui ne constitue pas forcément une bonne nouvelle puisque Peter Gulacsi commencera le championnat. Loïs Openda débute également la rencontre, tandis qu’Arthur Vermeeren et Johan Bakayoko commencent sur le banc. Les quatre Diables Rouges sont toutefois bien dans les plans de leur entraîneur, Ole Werner.

Cela ne semble pas être le cas d’Aster Vranckx à Wolfsburg, puisque le milieu de terrain n’est pas sur la feuille de match pour le déplacement à Hemelingen, alors qu’aucun pépin physique ne lui a été signalé. Le joueur de 22 ans, qui a prolongé l’été dernier jusqu’en 2029, va devoir trouver une solution pour retrouver du temps de jeu.