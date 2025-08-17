Le RFC Liège maîtrise Seraing et poursuit sa belle série dans le derby liégeois

Le RFC Liège maîtrise Seraing et poursuit sa belle série dans le derby liégeois
Photo: © Walfoot.be

Supérieur dans tous les compartiments du jeu, le RFC Liège a pris le dessus sur le RFC Seraing ce dimanche à Rocourt. Les Sang et Marine signent ainsi leur première victoire de la saison.

Battu à Eupen lors de la journée d'ouverture, le RFC Liège disputait un autre derby liégeois ce dimanche, face à Seraing. Les Métallos, le week-end dernier, avaient mené jusqu'à la dernière minute avant de concéder deux buts face au Beerschot.

Dominés au Kehrweg, les joueurs de Gaëtan Englebert ont cette fois pris le contrôle de la rencontre. Après 18 minutes, Jordan Bustin profite d'une perte de balle de la défense serésienne pour lancer Oumar Diouf, qui se joue de Boris Ngoua d'un petit lob (1-0, 18e).

Meilleur que son adversaire du jour dans tous les compartiments du jeu, Liège double la mise quelques minutes plus tard, une nouvelle fois grâce à Oumar Diouf, qui reprend au second poteau la déviation de la tête de Bruggeman sur corner (2-0, 21e).

Neuvième derby sans défaite pour le RFC Liège, qui s'impose face à Seraing

La rencontre tourne une nouvelle fois en défaveur de Seraing juste avant l'heure de jeu. Fostave Mabani, l'ancien des Francs Borains, qui fêtait sa première titularisation avec Seraing, arrive très en retard sur Simon Paulet et reçoit une carte rouge directe (38e).

En seconde période, Liège, en supériorité numérique, gère son avantage et cherche le 3-0. Il pense le trouver à l'heure de jeu, mais le but de Bruggeman est annulé pour une position de hors-jeu (63e). Seraing n'a pas à rougir de sa seconde période à 10 contre 11, mais le Matricule 4 se procure encore quelques opportunités en fin de match, sans conclure.

Première victoire de la saison pour les joueurs de Gaëtan Englebert, qui permettent au RFC Liège de conserver sa série d'invincibilité dans le derby face à Seraing, désormais neuf matchs sans défaite. Second revers consécutif pour les Métallos de Kevin Caprasse, qui méritaient au moins un point contre le Beerschot, mais pas ce dimanche à Rocourt.

FC Liège
RFC Seraing

