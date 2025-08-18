"Il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde" : le Sporting CP s'enflamme pour Zeno Debast

Parti d'Anderlecht pour le Sporting CP l'été dernier, Zeno Debast voit sa cote exploser. Son entraîneur est content de sa progression.

Il y a un an, Anderlecht perdait l’un de ses grands talents. Zeno Debast avait pris la direction du Sporting CP, le club portugais qui a révélé Cristiano Ronaldo. Pour les Mauves, l’opération a rapporté 15,5 millions d’euros.

En l’espace de quelques mois, la valeur du jeune Diable Rouge a doublé. Selon Transfermarkt, il est estimé à 30 millions d’euros. Debast est devenu une pièce importante d’une équipe qui impressionne dès le début de saison.

Le coach a totalement confiance en Debast

Dimanche soir, le Sporting a écrasé Arouca 6-0. En deux matchs, les Lisboètes ont marqué huit fois sans encaisser le moindre but. Debast séduit Rui Borges, qui multiplie les compliments à son égard après le match. "La technique et la vision de jeu de Zeno sont supérieures à la moyenne. Bien sûr, il a encore des points à améliorer en tant que défenseur central, mais il y travaille. Je suis convaincu que s'il continue à progresser, il peut devenir l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde."

Pourtant, la trajectoire de Debast n’a pas été linéaire. La saison passée, il avait été utilisé comme milieu défensif, dans un rôle de numéro 6. Borges ne le voyait pas comme défenseur central.

Sacré champion et vainqueur de la coupe dès sa première saison au Portugal, Debast a vite convaincu son club. Désormais, c’est avec les Diables Rouges qu’il peut prétendre à une place de titulaire.