Séisme au RAEC Mons : la direction prend une décision inattendue

Le RAEC Mons a mis fin à la collaboration avec Emilio et Manu Ferrera. Un départ soudain pour le coach arrivé il y a trois mois et son frère directeur sportif.

Le RAEC Mons a surpris son monde en annonçant le départ de son entraîneur Emilio Ferrera, en poste depuis seulement trois mois, et de son frère Manu Ferrera, directeur sportif. Une décision radicale, surtout quand on sait que le mercato avait été pensé et mené par le duo.

Emilio n’a pas eu le temps de poser son empreinte sur le terrain, tandis que Manu avait façonné un effectif censé répondre à leurs ambitions. Les deux se retrouvent écartés en plein chantier.

Le club s’est exprimé sur ses réseaux sociaux. "Il n'existe aucun doute quant aux compétences et à l'expertise sportives d'Emilio et de Manu. Le club remercie Emilio et Manu pour leurs efforts depuis leur arrivée et leur souhaite pleine réussite pour la suite de leur carrière. Le RAEC Mons fera une annonce rapidement concernant le nouvel entraîneur."

Le projet sportif change, étroitement lié à un partenariat international. D'après le communiqué, le profil des Ferrera ne correspondait plus à cette nouvelle trajectoire.

Trouver un entraîneur n’avait pas été une tâche simple pour la direction. Après de longues discussions, le choix s’était porté sur Emilio Ferrera. Aujourd’hui, tout est à refaire.