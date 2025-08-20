Ancien joueur, entraîneur et président du club : le RWDM perd un personnage clé de son histoire

Johan Vermeersch, entrepreneur en bâtiment et ancien joueur de football, entraîneur et président du RWDM, est décédé mardi soir à l'âge de 73 ans après une période de maladie. Il laisse derrière lui un compagnon, trois filles et cinq petits-enfants.

En tant que joueur, Vermeersch a porté les maillots du Daring Molenbeek, de Courtrai et de La Gantoise avec 179 matchs et 25 buts à la clé. Plus tard, il est devenu joueur-entraîneur au RWDM.

En plus de sa carrière sportive, il a développé avec succès une entreprise de construction. Celle-ci a été impliquée dans la construction de plusieurs stades, dont ceux du RWDM, d'Anderlecht ainsi que l'ancien Stade Jules Otten de La Gantoise.

A jamais lié au RWDM

Sa société est devenue le sponsor principal de RWDM, après quoi Vermeersch est également devenu président du club. Sous sa direction, l'équipe bruxelloise a connu des années tumultueuses, avec une liquidation et un changement de nom en FC Brussels.

En 2014, le FC Brussels n'a pas obtenu de licence pour la deuxième division, ce qui l'a relégué et plus tard dissous. Ainsi, l'histoire du club semblait définitivement terminée.

Mais en 2015, le RWDM a fait honneur à tout Molenbeek en renaissant de ses cendres, jusqu'à évoluer Pro League il y a deux ans et à évoluer aujourd'hui en D1B. Johan Vermeersch continuera à suivre les matchs de son club de toujours en planant pour toujours au-dessus du Stade Machtens.