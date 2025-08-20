Un fond noir qui en dit long : les premiers mots de Romelu Lukaku sur la plus grave blessure de sa carrière

Un fond noir qui en dit long : les premiers mots de Romelu Lukaku sur la plus grave blessure de sa carrière
Deviens fan de Napoli! 267

Romelu Lukaku a réagi pour la première fois à sa grave blessure. L'attaquant de Naples s'est déchiré le muscle fémoral gauche lors de la préparation et sera absent pendant au moins trois mois.

"Je vous remercie pour votre soutien ces derniers jours. De telles mésaventures peuvent arriver, les blessures font partie du jeu", a-t-il écrit sur Instagram, avant de rassurer : "Par la grâce de Dieu, je me sens bien et je reste d'un naturel positif quoi qu'il arrive". Romelu Lukaku s'est blessé la semaine dernière lors du match d'entraînement contre l'Olympiakos. Il a tout de suite ressenti quelque chose n'allait pas dans le haut de sa jambe gauche.

Les examens à l'hôpital Pineta Grande ont confirmé les craintes : une déchirure musculaire sévère dans le muscle fémoral droit. Pour Lukaku, c'est un énorme coup dur. Il manquera non seulement le début de la saison, mais risque également de ne pas revenir à son top niveau avant 2026. Naples se demande même s'il vaut la peine de l'inscrire dans la liste européenne pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

La blessure est d'autant plus amère car cette fois-ci, il avait parfaitement préparé sa saison. Pour la première fois en des années, il a pu s'entraîner dès le premier jour sous les ordres d'Antonio Conte, démontrant ambition et grande forme. Mais il lui faudra maintenant une longue période de rééducation.

Un style de jeu à risque

Cette rééducation se fera probablement en Belgique, sous la supervision de ses physiothérapeutes de confiance Lieven Maesschalck et Bert Driessen. Pendant ce temps, Naples doit chercher une alternative en attaque pour concrétiser les passes décisives de Kevin De Bruyne. 

La blessure de Lukaku s'inscrit dans un schéma que le football belge commence à connaître. En raison de son style de jeu explosif et de l'usure d'une longue carrière, les risques augmentent. Il a fait ses débuts à seulement 16 ans et a été confronté ces dernières années à des problèmes musculaires plus fréquents. Néanmoins, c'est sa blessure la plus grave jusqu'à présent dans sa carrière. Comme Eden Hazard et Kevin De Bruyne, il va devoir apprendre à ménager son corps pour la suite de sa carrière.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Napoli
Romelu Lukaku

Plus de news

Quelles sont les chances d'Anderlecht contre l'AEK ? "Ce serait un exploit si nous passions"

Quelles sont les chances d'Anderlecht contre l'AEK ? "Ce serait un exploit si nous passions"

13:30
1
Ancien joueur, entraîneur et président du club : le RWDM perd un personnage clé de son histoire

Ancien joueur, entraîneur et président du club : le RWDM perd un personnage clé de son histoire

13:00
La poisse, la vraie : parti de Pro League en grande pompe il y a quatre jours, il se déchire les ligaments croisés

La poisse, la vraie : parti de Pro League en grande pompe il y a quatre jours, il se déchire les ligaments croisés

12:40
Ce n'est plus le même homme : contesté par les supporters du Standard, il revit en Angleterre

Ce n'est plus le même homme : contesté par les supporters du Standard, il revit en Angleterre

12:20
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Coucke - Batubinsika - Essiam

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 20/08: Coucke - Batubinsika - Essiam

11:00
63 millions, 250 matchs de Série A et 106 sélections : voilà ce qu'Anderlecht devra surmonter contre l'AEK Athènes

63 millions, 250 matchs de Série A et 106 sélections : voilà ce qu'Anderlecht devra surmonter contre l'AEK Athènes

11:40
Les supporters de l'Union en danger à la RAAL ? "J'ai été interpellé par des supporters de Charleroi"

Les supporters de l'Union en danger à la RAAL ? "J'ai été interpellé par des supporters de Charleroi"

11:20
6
Officiel : Gaëtan Coucke quitte l'Arabie Saoudite et se recase en Europe

Officiel : Gaëtan Coucke quitte l'Arabie Saoudite et se recase en Europe

11:00
"Je ne sais pas où va Mons" : les langues se délient au Tondreau après le départ des Ferrera

"Je ne sais pas où va Mons" : les langues se délient au Tondreau après le départ des Ferrera

10:30
La solution aux problèmes défensifs ? Anderlecht sur les traces d'une ancienne armoire à glace de l'Antwerp

La solution aux problèmes défensifs ? Anderlecht sur les traces d'une ancienne armoire à glace de l'Antwerp

10:00
Deux transferts en approche à Seraing, dont un ancien de Mouscron aux oubliettes en D1A

Deux transferts en approche à Seraing, dont un ancien de Mouscron aux oubliettes en D1A

09:30
Une tuile de plus pour Hasi : un forfait confirmé dans les rangs d'Anderlecht face à l'AEK

Une tuile de plus pour Hasi : un forfait confirmé dans les rangs d'Anderlecht face à l'AEK

09:00
De la Ligue des Champions aux Francs Borains : Igor De Camargo tient son nouveau transfert

De la Ligue des Champions aux Francs Borains : Igor De Camargo tient son nouveau transfert

08:30
Une première depuis Kevin De Bruyne en 2022 : un Belge dans l'équipe de l'année en Premier League !

Une première depuis Kevin De Bruyne en 2022 : un Belge dans l'équipe de l'année en Premier League !

08:00
Un but de classe mondiale pour mettre Bruges sur orbite : "S'il fait ça, il est en difficulté"

Un but de classe mondiale pour mettre Bruges sur orbite : "S'il fait ça, il est en difficulté"

07:40
Anders Dreyer se confie à un autre ex-Mauve : "Le foot pratiqué ici me convient, c'est parfait"

Anders Dreyer se confie à un autre ex-Mauve : "Le foot pratiqué ici me convient, c'est parfait"

07:20
Ca ne tentait pas Kasper Dolberg : Olivier Renard a refusé une offre pour son attaquant

Ca ne tentait pas Kasper Dolberg : Olivier Renard a refusé une offre pour son attaquant

07:00
2
En manque de temps de jeu à l'Union, il pourrait renforcer l'OHL de David Hubert

En manque de temps de jeu à l'Union, il pourrait renforcer l'OHL de David Hubert

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Šutalo - Trossard - Kuavita

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 19/08: Šutalo - Trossard - Kuavita

22:30
Une mi-temps de folie, une mi-temps de souffrance mais Bruges se rapproche de la Champions League !

Une mi-temps de folie, une mi-temps de souffrance mais Bruges se rapproche de la Champions League !

22:58
4
Après Djenepo, le Standard cherche une solution pour un autre excédentaire

Après Djenepo, le Standard cherche une solution pour un autre excédentaire

22:30
Le retour surprise de Noë Dussenne en Belgique : "Un vrai leader pour notre jeune équipe"

Le retour surprise de Noë Dussenne en Belgique : "Un vrai leader pour notre jeune équipe"

22:00
🎥 L'inspiration de Vermant, l'enchaînement de Mechele : Bruges vit un début de match fou à Glasgow !

🎥 L'inspiration de Vermant, l'enchaînement de Mechele : Bruges vit un début de match fou à Glasgow !

21:40
Départ ou prolongation ? L'avenir de Leandro Trossard est scellé

Départ ou prolongation ? L'avenir de Leandro Trossard est scellé

21:20
Comment l'Union Saint-Gilloise a donné un coup de pouce à Charleroi... et fait perdre un joueur à Malines

Comment l'Union Saint-Gilloise a donné un coup de pouce à Charleroi... et fait perdre un joueur à Malines

21:00
Il est grand temps qu'Anderlecht dégraisse : la fin de mercato sera chargée pour Olivier Renard

Il est grand temps qu'Anderlecht dégraisse : la fin de mercato sera chargée pour Olivier Renard

20:40
1
En manque de temps de jeu au Standard, un jeune du club intéresse un autre club de D1A

En manque de temps de jeu au Standard, un jeune du club intéresse un autre club de D1A

20:20
1
Incroyable affaire à Marseille : l'OM met Adrien Rabiot à la porte !

Incroyable affaire à Marseille : l'OM met Adrien Rabiot à la porte !

20:00
3
C'est officiel : Leander Dendoncker quitte Aston Villa pour un nouveau championnat

C'est officiel : Leander Dendoncker quitte Aston Villa pour un nouveau championnat

19:30
Emile Mpenza est passé à côté d'un transfert au top très jeune... "à cause" de son frère

Emile Mpenza est passé à côté d'un transfert au top très jeune... "à cause" de son frère

19:00
Cédric Hatenboer n'est pas venu pour jouer avec les Futures... mais sous Hasi, il va devoir s'y faire

Cédric Hatenboer n'est pas venu pour jouer avec les Futures... mais sous Hasi, il va devoir s'y faire

18:40
1
Blessé, Lukaku sera-t-il remplacé... par un attaquant de Pro League ?

Blessé, Lukaku sera-t-il remplacé... par un attaquant de Pro League ?

18:20
Vincent Kompany vivement critiqué par une légende du Bayern Munich

Vincent Kompany vivement critiqué par une légende du Bayern Munich

18:00
Surprenant : Stéphane Pauwels fait son retour sur la RTBF le temps d'une émission

Surprenant : Stéphane Pauwels fait son retour sur la RTBF le temps d'une émission

17:30
3
Il a refusé le Standard et l'Italie : Axel Witsel séduit par un argument bien particulier à Gérone

Il a refusé le Standard et l'Italie : Axel Witsel séduit par un argument bien particulier à Gérone

17:00
Un ancien de La Gantoise et ex-international néerlandais décède inopinément

Un ancien de La Gantoise et ex-international néerlandais décède inopinément

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 1
Sassuolo Sassuolo 23/08 Napoli Napoli
Genoa Genoa 23/08 Lecce Lecce
AS Roma AS Roma 23/08 Bologna Bologna
AC Milan AC Milan 23/08 Cremonese Cremonese
Cagliari Cagliari 24/08 Fiorentina Fiorentina
Como Como 24/08 Lazio Lazio
Juventus Juventus 24/08 Parma Parma
Atalanta Atalanta 24/08 Pisa Pisa
Udinese Udinese 25/08 Hellas Verona Hellas Verona
Inter Inter 25/08 Torino Torino
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved