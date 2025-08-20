Un fond noir qui en dit long : les premiers mots de Romelu Lukaku sur la plus grave blessure de sa carrière

Romelu Lukaku a réagi pour la première fois à sa grave blessure. L'attaquant de Naples s'est déchiré le muscle fémoral gauche lors de la préparation et sera absent pendant au moins trois mois.

"Je vous remercie pour votre soutien ces derniers jours. De telles mésaventures peuvent arriver, les blessures font partie du jeu", a-t-il écrit sur Instagram, avant de rassurer : "Par la grâce de Dieu, je me sens bien et je reste d'un naturel positif quoi qu'il arrive". Romelu Lukaku s'est blessé la semaine dernière lors du match d'entraînement contre l'Olympiakos. Il a tout de suite ressenti quelque chose n'allait pas dans le haut de sa jambe gauche.

Les examens à l'hôpital Pineta Grande ont confirmé les craintes : une déchirure musculaire sévère dans le muscle fémoral droit. Pour Lukaku, c'est un énorme coup dur. Il manquera non seulement le début de la saison, mais risque également de ne pas revenir à son top niveau avant 2026. Naples se demande même s'il vaut la peine de l'inscrire dans la liste européenne pour la phase de ligue de la Ligue des champions.

La blessure est d'autant plus amère car cette fois-ci, il avait parfaitement préparé sa saison. Pour la première fois en des années, il a pu s'entraîner dès le premier jour sous les ordres d'Antonio Conte, démontrant ambition et grande forme. Mais il lui faudra maintenant une longue période de rééducation.

Un style de jeu à risque

Cette rééducation se fera probablement en Belgique, sous la supervision de ses physiothérapeutes de confiance Lieven Maesschalck et Bert Driessen. Pendant ce temps, Naples doit chercher une alternative en attaque pour concrétiser les passes décisives de Kevin De Bruyne.

La blessure de Lukaku s'inscrit dans un schéma que le football belge commence à connaître. En raison de son style de jeu explosif et de l'usure d'une longue carrière, les risques augmentent. Il a fait ses débuts à seulement 16 ans et a été confronté ces dernières années à des problèmes musculaires plus fréquents. Néanmoins, c'est sa blessure la plus grave jusqu'à présent dans sa carrière. Comme Eden Hazard et Kevin De Bruyne, il va devoir apprendre à ménager son corps pour la suite de sa carrière.