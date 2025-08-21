Il commence à voir le bout du tunnel : Divock Origi et l'AC Milan se rapprochent d'un accord

Il commence à voir le bout du tunnel : Divock Origi et l'AC Milan se rapprochent d'un accord
Divock Origi est persona non grata depuis un certain temps à l'AC Milan. Il n'a pas joué une seule fois avec l'équipe première la saison dernière et a même été envoyé en équipe réserve. Mais il semble à présent que les deux parties se rapprochent d'un accord pour résilier le contrat du Belge.

Durant son passage à Liverpool entre 2014 et 2022, Divock Origi a été adulé, marquant notamment un but en finale de la Ligue des Champions 2019 contre Tottenham. Trois ans plus tard, il en a eu assez de son rôle de remplaçant et est parti vers l’AC Milan.

Cette aventure s’est cependant soldée par un échec. Origi n’a jamais réussi à s’imposer à Milan et même un prêt à Nottingham Forest lors de l’exercice 2023-2024 n’a pas porté ses fruits. Le club italien se montrait dès lors impatient de se débarrasser de l’ancien Diable Rouge.

Cependant, les dernières périodes de transferts n’ont pas été fructueuses. Peu d’intérêt a été manifesté pour l’attaquant, qui avait également évolué sous forme de prêts pour le LOSC et Wolfsburg. Origi est alors resté sous contrat avec l’AC Milan et a perçu environ quatre millions d’euros par an. Bien sûr, des émoluments qui ne l'ont pas pressé à trouver un nouveau club.

Accord en vue pour une résiliation du contrat

Un accord pour résilier le contrat du joueur serait enfin sur le point d’être trouvé, selon La Gazzetta dello Sport. Origi, encore sous contrat pour un an avec les Rossoneri, recevrait ainsi un peu plus de la moitié de son salaire restant.

Quelle sera la prochaine étape dans la carrière de Divock Origi ? Pourra-t-il vivre encore quelques années productives ou ne retrouvera-t-il plus son niveau d’antan ? Et quel club osera lui donner une nouvelle chance ? Les réponses à ces questions pourraient bien se dessiner dans les prochains jours et les prochaines semaines.

