Il reste douze jours, mais ça bouge : quel avenir pour Malick Fofana à Lyon ?
Alors que le mercato, en France, ferme ses portes dans douze jours, l'Olympique Lyonnais n'a toujours pas vendu Malick Fofana. Quel avenir pour le Diable Rouge ?

À 20 ans, Malick Fofana sème le trouble dans les défenses adverses. En un contre un, ses dribbles font terriblement mal aux défenseurs latéraux qu’il rencontre, et cela suscite logiquement de l’intérêt.

Le mercato français se clôture le 1er septembre à 20h, et il se pourrait que le Diable Rouge quitte le navire lyonnais avant cette date butoir. Selon Goal.com, les dirigeants de l’OL cherchent encore deux renforts offensifs pour soutenir l’ancien Sérésien Georges Mikautadze, mais ils devront d’abord vendre l’un ou l’autre joueur pour rééquilibrer leurs finances.

Malick Fofana va-t-il quitter Lyon cet été ?

Fin juillet dernier, l’Olympique Lyonnais a reçu une offre d'environ 35 millions d’euros du club anglais d’Everton pour Malick Fofana. Une proposition déclinée immédiatement, jugée trop faible pour les ambitions de Fofana, selon L’Équipe.

D’autres grands clubs, comme Liverpool, Arsenal ou encore le Bayern Munich, suivent le dossier de près. Partira ou partira pas ? Les supporters rhodaniens retiennent leur souffle, d’autant que l’ancien joueur de La Gantoise s’est rendu décisif dès la première journée de Ligue 1, avec une passe décisive pour Mikautadze lors du seul but de la rencontre entre Lens et Lyon.

Pour rappel, ce serait à contrecœur que Lyon devrait vendre Malick Fofana, en raison des difficultés causées par John Textor avant son départ du club. Les Gones avaient été rétrogradés en Ligue 2 par la DNCG avant d’être finalement sauvés.

