La compagne de Thibaut Courtois se lance dans un nouveau défi surprenant

Mishel Gervig, la femme de Thibaut Courtois, multiplie les activités. Mannequin, elle va désormais devenir chanteuse.

Mishel Gervig (28 ans), la femme de Thibaut Courtois, tient à ne pas rester "Madame Courtois" et à continuer sa carrière de son côté. L'Israélienne, qui est déjà mannequin et propriétaire de deux entreprises, s'est lancée dans la musique.

Elle a ainsi annoncé la publication d'un tout premier single, intitulé "Summer Paradise" et promu par Thibaut Courtois via ses réseaux sociaux. Thibaut Courtois aussi multiplie les activités extra-sportives, et notamment dans la musique.



Courtois a ainsi lancé un label musical nommé Artist Amplifier, via lequel il promeut des artistes émergents principalement flamands. On ignore si Mishel Gervig travaillera via ce label, mais il est certain que la visibilité de son mari aidera à sa carrière musicale.

Le titre "Summer Paradise" n'est pas encore disponible sur les plate-formes, mais Thibaut Courtois en a partagé un extrait via sa story Instagram, et nos confrères de Het Laatste Nieuws en proposent un plus long extrait sur leur site.

La famille Courtois travaille ainsi sérieusement à l'après-carrière du gardien de but des Diables, même si ce dernier ne donne aucun signe de ralentissement : il devrait bientôt signer une extension de contrat avec le Real Madrid.