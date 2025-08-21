Thibaut Courtois et le Real Madrid sont tombés d'accord, l'annonce est pour bientôt

Thibaut Courtois va prolonger son contrat au Real Madrid. Le gardien de but belge et le club madrilène seraient tombés d'accord.

Cet été, l'avenir de Thibaut Courtois (33 ans) au Real Madrid devait être discuté. En effet, Courtois n'avait plus qu'un an de contrat et pouvait donc théoriquement se retrouver libre de s'engager où il le souhaitait en fin de saison. Sa dernière prolongation datait de 2021.

Si le Real Madrid tente depuis plusieurs années de préparer l'éventuelle succession de Courtois, le Diable Rouge est encore à l'heure actuelle au sommet du football mondial à son poste. Auteur de plusieurs saisons de très haut niveau après sa grave blessure en 2023, Thibaut Courtois est considéré comme l'un des, si pas le meilleur gardien du monde.



L'issue semblait donc évidente. Selon Sacha Tavolieri, spécialiste mercato belge, c'est désormais conclu : Courtois et le Real Madrid auraient trouvé un accord concernant une prolongation de contrat. Il devrait prolonger de deux ans, revalorisation salariale à la clef, on s'en doute.

Thibaut Courtois a rejoint le Real Madrid en 2018 en provenance de Chelsea. Depuis, il a disputé 289 matchs pour les Merengue, s'imposant comme le meilleur gardien du club depuis le départ d'Iker Casillas. Courtois a remporté 3 titres de champion d'Espagne, une Coupe, 2 Supercoupes, 2 Ligues des Champions, 2 supercoupes de l'UEFA, une Coupe du Monde des Clubs et une Coupe intercontinentale avec le Real.

Après un hiatus en sélection nationale suite à son conflit avec Domenico Tedesco, Thibaut Courtois a également fait son retour chez les Diables Rouges cette année. Il compte 103 caps, mais a manqué le dernier rassemblement en raison d'une blessure au dos.