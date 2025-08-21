Sans club, Paul-José Mpoku annonce déjà sa reconversion

Paul-José Mpoku avait quitté la Roumanie cet été, quatre mois après son arrivée. L'ancien capitaine du Standard n'a pas encore annoncé sa retraite, mais pense déjà à l'après.

Paul-José Mpoku (33 ans) était arrivé en février dernier en D1 roumaine, signant à l'UTA Arad qu'entraînait alors Mircea Rednic. Le départ de l'ancien T1 du Standard pour... Sclessin a peut-être joué un rôle dans la décision de Mpoku, quatre mois plus tard, de déjà quitter le club.

Après des passages aux Emirats Arabes Unis et en Corée du Sud, Mpoku se retrouvait donc sans club à 33 ans. On le sait : l'international congolais prépare l'après-carrière depuis des années, que ce soit en tant qu'agent ou en ayant songé fut un temps à participer au rachat du Standard.

C'est cependant un autre type de reconversion que Paul-José Mpoku vient d'annoncer. Via ses réseaux, il a en effet annoncer rejoindre l'équipe de PlaySports en tant que consultant pour les championnats d'Angleterre et d'Allemagne.

"Dans la vie, il y a des personnes qui savent voir quelque chose en toi, qui croient en ton potentiel et t'accompagnent pour le développer. Mathieu Istace fait partie de ces personnes", déclare notamment le joueur sur LinkedIn. "Merci pour la confiance, le soutien et les conseils".

Malgré cette reconversion officielle, l'ancien capitaine du Standard n'a pas annoncé la fin de sa carrière de joueur. À 33 ans, il pourrait s'agir d'une manière d'occuper une période sans club le temps de retrouver un défi lui correspondant. À n'en pas douter, l'intéressé répondra à ces questions dès sa première présence en plateau ...