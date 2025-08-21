Un ancien talent du Standard va se relancer... en D3 ACFF

Un ancien talent du Standard va se relancer... en D3 ACFF

Passé par plusieurs clubs de division 1 belge et par plusieurs championnats européens, l'ancien footballeur professionnel Yanis Mbombo va s'engager avec Harre-Manhay, club évoluant en D3 ACFF.

C’est un gros coup sur le marché des transferts que s’apprête à réaliser l’ES Harre-Manhay, club de la province du Luxembourg. Yanis Mbombo, attaquant formé au Standard de Liège, va rejoindre les rangs jaunes et bleus.

Âgé de 31 ans, le buteur, passé par Sclessin entre 2013 et 2017, est libre de tout engagement après son départ de Virton. Nous pouvons confirmer les informations de l'Avenir : Mbombo était en test à Manhay et a déjà disputé un match de préparation ce mardi.

Harre-Manhay affrontait en effet une équipe de namuroise composée de membres du noyau A et d’espoirs. Les Manhaydois se sont inclinés 3-4, avec deux buts signés Mbombo. De quoi séduire les dirigeants du cercle luxembourgeois. Un accord a été trouvé entre les différentes parties.

Un joli pedigree pour la D3 ACFF

Au cours de sa carrière professionnelle, Yanis Mbombo a pas mal bourlingué. En Belgique, outre le Standard — avec lequel il a été vice-champion en 2014 — il est également passé par Saint-Trond, Mouscron et Louvain.

À l’étranger, le Bruxellois a eu l’occasion de goûter à la France (Auxerre et Sochaux) ou encore à la Suède (Örebro SK). Sans oublier son récent passage en Indonésie, au RANS Nusantara, il y a deux ans.

