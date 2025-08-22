Le jeune ailier du RFC Seraing, Tom Lockman, revient sur ses débuts professionnels : "C'était très spécial"

Photo: RFC Seraing

Tom Lockman, jeune talent du RFC Seraing, a fait ses débuts professionnels le week-end dernier. Le joueur s'est confié après avoir franchi le cap de disputer quelques minutes en Challenger Pro League.

L'ailier droit est monté au jeu à la 81e minute contre le RFC Liège à la place d’Édouard Soumah-Abbad. Il n'a malheureusement pour lui et les siens pas su éviter la défaite de son équipe à Rocourt sur le score de 2-0.

Dans des propos relayés par le RFC Seraing, le jeune joueur explique être bien intégré au groupe professionnel : "Mon intégration au groupe pro s’est très bien passée. On a un groupe très jeune qui a beaucoup changé, mais on s’est très vite rassemblés, y compris avec les nouveaux arrivants."

"Je suis un des plus jeunes du noyau, et j’essaie de prendre un peu d’expérience de chacun de mes coéquipiers plus âgés," pointe-t-il.

C’est important d’avoir un public qui nous pousse !

Ses débuts professionnels étaient évidemment particuliers pour lui : "Je suis prêt à prendre toutes les minutes qu’on me donnera ! Ma montée face à Liège a été très spéciale, car c’était la première fois que je jouais devant tant de monde. C’est important d’avoir un public qui nous pousse !"

Le prochain défi de Seraing en championnat, ce sera ce samedi. Les hommes de Kevin Caprasse se déplaceront au Stade Leunen pour affronter l'équipe de jeunes du KRC Genk. Aucune des deux formations n'a encore décroché de points depuis le début de la saison. Cette troisième rencontre sera donc importante pour les Sérésiens et les Limbourgeois.

