Bientôt un nouvel ailier au Sporting de Charleroi ? Un joueur pourrait arriver en provenance de France

Le Sporting de Charleroi serait intéressé par Ben Old, un joueur néo-zélandais de l'AS Saint-Étienne, qui évolue au poste d'ailier gauche.

Ben Old est arrivé en France en juillet 2024 en provenance du Wellington Phoenix. Malheureusement pour lui et son équipe, une grave blessure l'a freiné dans son évolution.

Il a souffert d'une déchirure du ligament externe du genou. Le coéquipier du Belge Lucas Stassin n'a donc pu prendre part qu'à 13 rencontres de Ligue 1 la saison dernière pour un total de 523 minutes de jeu.

Il vient de réaliser une pré-saison encourageante avec les Verts où il a notamment inscrit deux buts. Le joueur né à Auckland a également commencé fort son parcours en Ligue 2 avec un but et une passe décisive lors du premier match de la saison contre le Stade Lavallois. La semaine suivante, il n’a cependant joué que sept minutes contre Rodez.

Saint-Étienne voudrait prêter son attaquant selon le média indépendant Peuple Vert. L'objectif serait de lui permettre de s’épanouir ailleurs pour qu'il accumule du temps de jeu. Son temps de jeu dans l'effectif actuel est loin d'être assuré : il serait vu comme le sixième choix offensif derrière Lucas Stassin, Joshua Duffus, Zuriko Davitashvili, Irvin Cardona et Augustine Boakye.

Le Sporting de Charleroi, mais aussi l'EA Guingamp se seraient positionnés. Deux autres formations de Ligue 2 ont également pris des renseignements. Choisira-t-il finalement de venir renforcer l'effectif des Zèbres ? Seul l'avenir nous le dira. C'est en tout cas un dossier à suivre côté carolo.

