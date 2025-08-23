Le transfert de Victor Boniface à l'AC Milan, finalement annulé ?

Et si le transfert de Victor Boniface vers l'AC Milan tombait finalement à l'eau ? La visite médicale, peu concluante, freinerait quelque peu le club italien.

Victor Boniface semblait plus que jamais en bonne voie pour rejoindre l'AC Milan. Tous les accords étant en place pour finaliser son arrivée en Italie.

Fabrizio Romano avait notamment révélé qu'un accord de prêt avec option d'achat non obligatoire avait été trouvé. Le joueur est donc arrivé en Italie pour passer sa visite médicale, mais la décision du club milanais ne serait pas encore prise à 100 %.

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, les tests médicaux ne se seraient pas parfaitement déroulés. Il y aurait eu des complications physiques qui pourraient refroidir l'intérêt du club italien.

La décision de l'AC Milan de signer ou non le Nigérian est attendue dans les prochaines 24 heures. À savoir que les Milanais s'intéressent également à l'avant-centre du Sporting, Conrad Harder.

Victor Boniface avait rejoint l'Union Saint-Gilloise en 2022 avant de signer au Bayer Leverkusen après une saison. Avec le club de Bundesliga, il compte un total de 61 matchs pour 32 buts inscrits.

