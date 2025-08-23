Pas un seul tir cadré mais toujours en vie dans le dernier quart d'heure : le RWDM perd tout en trois minutes

Le RWDM affrontait Beveren cette après-midi. Les hommes de Frédéric Frans ont concédé leur première défaite de la saison.

Tout le monde s'accordait à la dire : après la nomination très tardive de Frédéric Frans à la tête de l'équipe, le RWDM progressait de match en match en ce début de saison. Mais le chemin passe inévitablement par des prestations plus creuses, comme cette après-midi contre Beveren.

Fondamentalement, la prestation des Molenbeekois n'est pas catastrophique. Le score était encore de 0-0 au début du dernier quart d'heure, jusqu'à ce que tout bascule en trois minutes.

Mertens toujours au rendez-vous

Dans un Stade Machtens marqué par les hommages à son ancien joueur, entraîneur et président Johan Vermeersch, le RWDM a tenu jusqu'à la 79e et le coup de boutoir fatidique de Lennart Mertens.

Dans la foulée, Bruno Godeau a fait le break pour sceller la victoire des visiteurs. Pour les Bruxellois, c'est surtout offensivement que le bât a blessé : seulement trois tirs sur l'ensemble de la rencontre...et pas un seul cadré.

Peu inspiré, le RWDM s'incline donc 0-2, sa première défaite de la saison après le partage 3-3 contre Lommel et sa victoire 1-3 à Lokeren. De son côté, Beveren poursuit son sans-faute : 9 sur 9 et une place de leader confortée.