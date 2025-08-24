"C'était comme s'il pouvait dévorer le monde d'une seule bouchée" : le pari gagnant de Fink

Le KRC Genk a frappé fort en Pologne en s'imposant 5-1 face au Lech Poznan. Pour Johan Boskamp, ce gros succès est plus qu'une simple victoire.

Johan Boskamp estime que Fink a eu raison de miser sur Hrosovsky dès le coup d’envoi. "On sentait chez lui une énorme envie. C’était comme s’il pouvait dévorer le monde d’une seule bouchée", explique l’analyste dans HBvL, en soulignant qu’Hrosovsky a regagné sa place dans l’équipe grâce à son énergie et son sens du but

Pour Karetsas, joueur au grand talent technique, ce n’était pas simple de commencer sur le banc. Pourtant, selon Boskamp, le message de Fink est clair : les résultats passent avant le beau jeu. "Tout le monde aime voir Kos jouer, mais si ça ne rapporte pas de points, il faut tenter autre chose", affirme Boskamp.

Steuckers devant Ito

Jarne Steuckers s’est distingué par son excellent match et ses trois passes décisives. "Sa deuxième passe décisive était un vrai bijou. S’il continue à ce niveau-là, Ito aura du mal à retrouver sa place", note Boskamp.

Selon lui, la concurrence a boosté Steuckers, qui ne laisse plus passer aucune occasion. Sa prestation en Pologne a prouvé sa maturité et sa concentration.

Boskamp considère que la victoire et la manière dont Genk a joué représentent un signal très positif pour la suite de sa campagne européenne. Les bons choix tactiques et les performances individuelles redonnent confiance à l’équipe pour les prochains matchs.