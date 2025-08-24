Seul Raymond Goethals a fait mieux que Wouter Vrancken à Saint-Trond : début de saison historique des Canaris

Seul Raymond Goethals a fait mieux que Wouter Vrancken à Saint-Trond : début de saison historique des Canaris
Photo: © photonews

13 sur 15 pour Saint-Trond, qui s'est imposé à Zulte Waregem samedi soir (0-2). Un début de saison historique pour les Canaris.

Wouter Vrancken est déjà en train d’écrire l’histoire de Saint-Trond. Arrivé la saison dernière pour remplacer Felice Mazzù, l’ancien coach du Racing Genk réalise un historique 13/15 avec les Canaris pour débuter le championnat.

En attendant le match de l’Union à la RAAL, le STVV est seul en tête de la Pro League. "Je pense que les joueurs voulaient vraiment relever la tête par rapport à la saison dernière", a-t-il confié en conférence de presse après la rencontre.

Quelle transformation ! Le secret derrière l'incroyable départ de Saint-Trond, leader de Pro League

Il faut remonter à la saison 1988-1989 pour retrouver un 13/15 de Saint-Trond en début de championnat. Cette année-là, les Trudonnaires avaient terminé à une honorable septième place.

Le seul à avoir connu un meilleur bilan que Wouter Vrancken n’est autre que l’historique Raymond Goethals, lors de la saison 1965-1966, sa dernière avec Saint-Trond. Son équipe avait connu un début de saison exceptionnel, avec un 21/21 après sept rencontres. Le STVV avait terminé vice-champion de Belgique, à égalité avec le Standard et derrière Anderlecht.

Jusqu’où peuvent-ils aller cette saison ? "Avant même le coup d’envoi, j’avais déjà dit que nous avions travaillé dur, sans nous plaindre ni râler. Avec cet état d’esprit, on peut accomplir beaucoup, même avec des qualités modestes. Les garçons le prouvent", a souligné Wouter Vrancken, rappelant que c’est en prenant match après match que son équipe pourra encore accomplir de belles choses.

STVV
Zulte Waregem
Wouter Vrancken

