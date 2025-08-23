Keisuke Goto en forme olympique : Saint-Trond seul leader de Pro League

Photo: © photonews

Saint-Trond s'est imposé 0-2 à Zulte Waregem. Keisuke Goto a encore brillé en sortant du banc pour emmener les siens en tête du championnat.

Dans la foulée de la défaite du Standard contre le Cercle de Bruges, la Pro League avait rendez-vous à l'Elindus Arena de Zulte Waregem pour la réception de Saint-Trond. Les visiteurs ont confirmé leur bon début de saison (10 sur 12) avec un nouveau succès, même loin de leur synthétique fétiche.

Pourtant, la première période n'a pas accouché de véritables occasions franches malgré la domination territoriale trudonnaire. Le chronique annoncée d'un 0-0 annoncé à la mi-temps s'est ainsi confirmée. Et même après la pause, il a fallu attendre longtemps pour de réelles occasions.

Zulte Waregem dans la réaction

Un carton rouge brandi à Tobias Hedl pour un coup sur la cheville de Hata revu par le VAR a décoincé la rencontre et contraint le Essevee à se retrouver avec dix contre onze, avec un positionnement encore plus défensif à la clé.

Saint-Trond a accentué la pression dans les 20 dernières minutes, et c'est Rihito Yamamoto qui s'est chargé de la délivrance, d'une frappe rasante entre les jambes d'Anton Tanghe (72e, 0-1). Cette fois forcé de sortir, Zulte Waregem a soudainement réagi en lançant toutes ses forces vives dans la bataille.

Mais cela n'a guère fonctionné : le STVV a profité des espaces laissés pour aller planter le 0-2, Keisuke Goto inscrivant son deuxième but en deux matchs de manière assez folklorique pour plier la rencontre. Saint-Trond s'impose 0-2 et est pour l'heure seul leader du championnat avec son joli 13 sur 15.

0 réaction
Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 13:30 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 18:30 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 19:15 OH Louvain OH Louvain
