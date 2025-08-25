Le dernier chantier prévisible de Marc Wilmots au Standard cet été

Les dernières semaines l'ont prouvé : la défense, point fort du Standard la saison passée, est devenue son talon d'Achille. Marc Wilmots, qui avait mis la priorité aux autres secteurs, a encore un peu de travail avant la fin du mercato.

"Nous avions de bonnes bases défensives : j'ai donc rapidement mis l'accent sur le milieu de terrain et l'attaque". Ces mots, ce sont ceux de Marc Wilmots après son entame de mercato en fanfare, et qui lui avait valu des louanges (méritées) pour ses grands débuts en tant que directeur sportif du Standard.

L'équipe d'Ivan Leko avait en effet longtemps fait illusion grâce à une défense qui tenait bon, au contraire d'un milieu de terrain sans âme et d'une ligne offensive sans idées. Même de soporifiques Europe Playoffs ne pouvaient pas être critiqués sur le plan défensif : 10 matchs, 8 buts encaissés, c'est une moyenne plus qu'honorable.

Wilmots doit désormais renforcer la défense

Ce sont bien les 5 buts marqués en 10 matchs de PO2 (et pas un seul lors des 4 derniers matchs) qui inquiétaient, et Wilmots a renforcé le secteur offensif en conséquence. Mais Mircea Rednic n'est pas Ivan Leko. Là où le Croate attendait désespérément la fin de saison pour soit s'en aller, soit recevoir les renforts espérés, le Roumain veut retrouver un peu d'ambition offensive.

Et avec un mercato principalement axé sur l'attaque et la créativité, que fait le Standard ? Il... tente d'attaquer et de créer. Fini, le schéma comptant 9 joueurs à vocation défensive qu'alignait Leko. On a beau avoir pointé Rednic comme un coach aux idées un peu dépassées à son arrivée, il tente de jouer au football... mais manque désormais de profondeur en défense.

Jetons un oeil à la défense de la fin de saison dernière, encensée par Wilmots : on y retrouvait souvent Attila Szalai (fin de prêt) et Nathan Ngoy (vendu), par moments Bosko Sutalo (prêté). Trois départs dans la ligne arrière, compensés à ce jour uniquement par le solide Homawoo. Fossey et Bolingoli sont des défenseurs latéraux très offensifs, qui auront toujours des lacunes derrière. Et le duo Nielsen-Ilaimaharitra devant a du ballon, mais pas toujours de la hargne.

Si l'on ajoute à ça le fait que Ibe Hautekiet et Daan Dierckx, s'ils sont des joueurs de qualité, ne sont pas les leaders d'expérience dont a besoin le groupe, et on comprendra que constater, ce lundi, que le Standard a besoin de renforts défensifs n'est pas (seulement) dicté par le 0-3 pris à Sclessin des oeuvres du Cercle de Bruges, loin d'être un ogre. C'est du simple bon sens. Il reste encore une grosse semaine de mercato à Marc Wilmots : au vu de son début d'été, il a probablement encore quelques lapins dans son chapeau.