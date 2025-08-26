C'est imminent : l'Antwerp va dire adieu à l'un de ses hommes forts

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Michel-Ange Balikwisha va quitter l'Antwerp après quatre années. L'ailier belge doit passer sa visite médicale avant de s'engager avec le Celtic Glasgow.

À Anvers, un cadre s’apprête à tourner la page. Après 4 ans et des trophées, l’histoire entre l’Antwerp et l’un de ses hommes forts touche à sa fin. Un nouveau défi l’attend à l’étranger.

Arrivé du Standard en 2021 pour cinq millions d’euros, Michel Ange Balikwisha a pris une place importante dans l’effectif. Avec 145 matchs joués, 30 buts inscrits et 17 passes décisives, il s’est imposé comme un joueur régulier.

Son passage au Bosuil restera gravé dans les mémoires. En 2023, il a contribué à écrire l’une des plus belles pages du club avec un triplé national : championnat, Coupe de Belgique et Supercoupe.

Selon Het Laatste Nieuws, l’Antwerp et le Celtic Glasgow ont trouvé un accord pour son transfert. Het Nieuwsblad ajoute qu’il a pris l’Eurostar ce mardi, direction Londres, première étape avant de rejoindre l’Écosse. Le joueur doit passer sa visite médicale.

Michel-Ange Balikwisha kreeg het sein van #antwerp dat hij zijn medische tests bij Celtic kan gaan afleggen en zijn transfer kan afhandelen. De flankaanvaller reisde dinsdag alvast met de Eurostar naar Londen en wordt weldra dus in Glasgow verwacht. pic.twitter.com/704DcXCSpy — David Van den Broeck (@david_vdb) August 26, 2025

Estimé aujourd’hui à sept millions d’euros par Transfermarkt, l’ailier belge s’offre une nouvelle vitrine en rejoignant le Celtic. Un club habitué aux soirées européennes.