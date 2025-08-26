John Textor censure-t-il les supporters ? La situation reste tendue au RWDM Brussels : "On nous a même parlé de procès"

Photo: © photonews
Les tensions autour du propriétaire John Textor ne se sont pas apaisées au RWDM Brussels. L'Américain n'est toujours pas populaire parmi les supporters, et semble censurer plusieurs banderoles.

Il n'était déjà pas très apprécié par certains fans du club traditionnel de Molenbeek Saint-Jean, mais la popularité de John Textor a encore chuté en raison de son plan de supprimer les quatre lettres magiques du RWDM. Finalement, un compromis a été trouvé. RWDM est resté dans le nom, mais "Brussels" a été ajouté pour obtenir la reconnaissance internationale recherchée par Textor.

Et tous les fans ne sont visiblement pas autorisés à exprimer leur mécontentement envers Textor. "Déjà avant le premier match à domicile, les banderoles étaient contrôlées, alors que nous ne savions pas vraiment pourquoi. La semaine suivante, lors du match à l'extérieur à Lokeren, la police locale nous a même informés que de telles banderoles pourraient se terminer par un procès-verbal", déclare un fan de RWDM à BRUZZ.

Textor critiqué, pas seulement au RWDM Brussels

Initialement, les banderoles avec le texte 'Textor OUT' étaient encore autorisées. Le principal concerné ne sera pas surpris par de tels messages : les supporters de Lyon ont également manifesté de la sorte après la relégation du club français, finalement sauvé par la DNCG. Mais en préparation du match à domicile contre Beveren, RWDM Brussels avait un message clair pour les clubs de supporters.

Aucune banderole ou tifo de nature offensante envers le président ou le propriétaire ne serait tolérée. Les fans ont alors montré leur côté plus humoristique, avec des bannières comme 'TJ dehors' ou 'Ctrl+Alt+Txtr'. D'autres bannières ont été confisquées, ce qui a entraîné une altercation entre les supporters et un steward.

Un fan a reçu un procès-verbal pour violence envers le steward, avec une interdiction de stade de 15 jours. Le RWDM Brussels ne veut pas dire que les bannières critiquant Textor sont systématiquement interdites. "Mais selon notre règlement interne, nous interdisons les messages dirigés contre des personnes", explique le porte-parole Damien Byttebier. Une situation qui fâche, à nouveau, dans les travées du stade Edmond Machtens.

RWDM Brussels

