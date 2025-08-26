La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"

La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"
Photo: © photonews
Deviens fan de Aston Villa! 56

Youri Tielemans est dans la forme de sa vie et est un pilier d'Aston Villa. Mais le club anglais souhaiterait réaliser de gros transferts, et pourrait donc s'en séparer.

C'est une drôle de rumeur qui nous vient de Turquie et du média Fanatik, assez influent au pays. Selon eux, Aston Villa envisagerait... de se séparer de Youri Tielemans (28 ans). En effet, les Villains voudraient se renforcer avec deux gros noms : Nicolas Jackson (Chelsea) et Adrien Rabiot, poussé vers la sortie par l'Olympique de Marseille.

Tielemans n'a plus que deux ans de contrat, et sans prolongation, il pourrait donc rapporter de moins en moins à Aston Villa s'il ne part pas cet été. Et Fanatik affirme que Fenerbahçe serait prêt à profiter de cette situation, et préparerait une offre astronomique pour Tielemans.

Tielemans serait-il intéressé ? 

Si le montant offert à Villa n'a pas été révélé, Fenerbahçe souhaiterait surtout offrir un pont d'or à Youri Tielemans : on parle d'un salaire annuel de 8 millions d'euros, contre 4,9 millions à l'heure actuelle en Angleterre.

Reste désormais à savoir si cette rumeur a un quelconque fondement tant elle semble sortir de nulle part... et, surtout, si Youri Tielemans envisagerait un tel transfert à ce stade de sa carrière et alors qu'il a enfin ce statut de cadre en Premier League.

À un an de la Coupe du Monde 2026, ce serait en effet étonnant de voir un titulaire potentiel chez les Diables Rouges opter pour ce qui serait un pas en arrière sur le plan sportif. Mais Fenerbahçe offre un challenge plus intéressant que l'Arabie Saoudite... et semble prêt à offrir un salaire comparable. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Aston Villa
Youri Tielemans

Plus de news

Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

Le feuilleton Ordonez est loin d'être terminé : le Club de Bruges doute des finances de l'OM

13:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Stulic - Bouchouari - Stassin

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Stulic - Bouchouari - Stassin

12:40
C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

C'est officiel : Nikola Stulic quitte le Sporting Charleroi

12:40
Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

Le jeune Diable Rouge Jorthy Mokio encensé par deux légendes du football néerlandais

12:20
Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

Qui est Kaye Furo, le jeune de 18 ans que Bruges préfère à Gustaf Nilsson ?

12:00
"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert Interview

"Les médias ont inventé que je serais le nouveau Kompany..." : le revenant Marco Kana à coeur ouvert

11:40
Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

Voici la somme que l'Union Saint-Gilloise paiera à Anderlecht pour la location du Lotto Park

11:20
Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

Surprenant : après une belle saison en France, un talent belge passé par Anderlecht signe... au Maroc

11:00
Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

Lucas Stassin bloqué par Saint-Etienne alors qu'un club de Ligue 1 le veut absolument

10:00
Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

Une équipe espère chiper Senne Lammens à Manchester United (mais a peu de chances d'y parvenir)

09:30
Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

Anderlecht essaie de se débarrasser de Luis Vazquez... mais un club de Pro League refuse

09:00
Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

Une icône quitte le Mambourg pour raisons budgétaires

08:30
Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

Jan-Carlo Simic, d'idole des supporters à un départ prématuré : les négociations ont déjà commencé

08:00
Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

Un beau renfort pour OHL avant de recevoir le Standard

07:40
"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

"Je savais ce que je devais faire" : prêté par Anderlecht au STVV Keisuke Goto n'a pas eu besoin de temps d'adaptation

07:20
Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

Gustaf Nilsson déjà sur le départ après une seule saison au Club de Bruges ?

07:00
1
La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

La direction d'un club étranger s'est déplacée en Angleterre afin de négocier un transfert de Wout Faes

06:30
Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre Analyse

Plus liégeois, le Standard n'a pas encore retrouvé son ADN : le spectacle promis se fait attendre

06:00
2
Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

Marco Kana se rend à Athènes avec une grande confiance : "Nous avons montré que nous n'avons pas à avoir peur"

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/08: Kireev - Stulic - Gueulette

21:40
Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

Anthony Descotte frappe fort pour ses débuts avec son nouveau club : "Quel match fou"

22:30
Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

Moussa N'Diaye est de retour en Belgique après le tragique décès de son jeune frère

22:00
OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

OFFICIEL : un ancien du Standard retrouve un club après plus d'un an sans jouer

21:40
Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"

Vincent Euvrard tire la sonnette d'alarme à Dender et confirme un intérêt venu de Ligue 1 : "Il est l'une des options"

21:20
"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

"C'était mon idole" : Kevin De Bruyne se confie sur son enfance et sur la fois où il est "tombé amoureux du football"

21:00
Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

Deux Loups dans notre équipe-type de la semaine

20:40
"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

"Lukaku ? Une lourde perte pour nous" : les confidences de Kevin De Bruyne après son premier but avec Naples

20:20
OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

OFFICIEL : un ancien talent de Neerpede rejoint le KV Malines et portera le numéro 10

20:00
13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

13 joueurs de Pro League figurent dans la présélection de Rudi Garcia avant la prochaine trêve

19:30
1
Nikola Stulic va quitter le Sporting de Charleroi pour 5 millions d'euros et rejoindre un grand championnat

Nikola Stulic va quitter le Sporting de Charleroi pour 5 millions d'euros et rejoindre un grand championnat

19:00
La RAAL est métamorphosée : les bases sont là, ne manque que les finitions

La RAAL est métamorphosée : les bases sont là, ne manque que les finitions

18:40
"La Louvière va poser des soucis dans son stade" : Philippe Albert avertit les futurs adversaires de la RAAL

"La Louvière va poser des soucis dans son stade" : Philippe Albert avertit les futurs adversaires de la RAAL

18:20
Un grand club européen veut jouer un mauvais tour à Manchester United pour Senne Lammens

Un grand club européen veut jouer un mauvais tour à Manchester United pour Senne Lammens

18:00
Un club de Pro League en concurrence avec Benfica et d'autres clubs étrangers pour un défenseur

Un club de Pro League en concurrence avec Benfica et d'autres clubs étrangers pour un défenseur

17:30
Deux clubs étrangers voudraient recruter un cadre de la RAAL La Louvière

Deux clubs étrangers voudraient recruter un cadre de la RAAL La Louvière

17:00
C'est fait : le KV Malines a trouvé un nouveau milieu offensif en Belgique

C'est fait : le KV Malines a trouvé un nouveau milieu offensif en Belgique

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 2
West Ham Utd West Ham Utd 1-5 Chelsea Chelsea
Manchester City Manchester City 0-2 Tottenham Tottenham
Burnley Burnley 2-0 Sunderland Sunderland
Bournemouth Bournemouth 1-0 Wolverhampton Wolverhampton
Brentford Brentford 1-0 Aston Villa Aston Villa
Arsenal Arsenal 5-0 Leeds United Leeds United
Crystal Palace Crystal Palace 1-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Everton Everton 2-0 Brighton Brighton
Fulham Fulham 1-1 Manchester United Manchester United
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-3 Liverpool Liverpool
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved