La drôle de rumeur : "Aston Villa veut vendre Tielemans, un club turc prépare une offre"

Youri Tielemans est dans la forme de sa vie et est un pilier d'Aston Villa. Mais le club anglais souhaiterait réaliser de gros transferts, et pourrait donc s'en séparer.

C'est une drôle de rumeur qui nous vient de Turquie et du média Fanatik, assez influent au pays. Selon eux, Aston Villa envisagerait... de se séparer de Youri Tielemans (28 ans). En effet, les Villains voudraient se renforcer avec deux gros noms : Nicolas Jackson (Chelsea) et Adrien Rabiot, poussé vers la sortie par l'Olympique de Marseille.

Tielemans n'a plus que deux ans de contrat, et sans prolongation, il pourrait donc rapporter de moins en moins à Aston Villa s'il ne part pas cet été. Et Fanatik affirme que Fenerbahçe serait prêt à profiter de cette situation, et préparerait une offre astronomique pour Tielemans.

Tielemans serait-il intéressé ?

Si le montant offert à Villa n'a pas été révélé, Fenerbahçe souhaiterait surtout offrir un pont d'or à Youri Tielemans : on parle d'un salaire annuel de 8 millions d'euros, contre 4,9 millions à l'heure actuelle en Angleterre.

Reste désormais à savoir si cette rumeur a un quelconque fondement tant elle semble sortir de nulle part... et, surtout, si Youri Tielemans envisagerait un tel transfert à ce stade de sa carrière et alors qu'il a enfin ce statut de cadre en Premier League.

À un an de la Coupe du Monde 2026, ce serait en effet étonnant de voir un titulaire potentiel chez les Diables Rouges opter pour ce qui serait un pas en arrière sur le plan sportif. Mais Fenerbahçe offre un challenge plus intéressant que l'Arabie Saoudite... et semble prêt à offrir un salaire comparable.