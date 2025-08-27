Mircea Rednic, la première "erreur de casting" de Marc Wilmots

Mircea Rednic, la première "erreur de casting" de Marc Wilmots
Photo: © photonews
Deviens fan de Standard! 2493

C'est acté depuis ce mercredi matin : Mircea Rednic n'est plus l'entraîneur du Standard de Liège. Un départ précipité qui traduit bien la conscience, en bord de Meuse, d'une erreur de casting.

Quand Marc Wilmots annonçait fièrement le nom de Mircea Rednic comme nouvel entraîneur du Standard, plusieurs sourcils se sont haussés. Le Roumain de 63 ans était-il l'homme de la situation, en 2025 ? Au pays, après de bons résultats par le passé, ses méthodes étaient de plus en plus considérées comme obsolètes, comme nous l'expliquait Emanuel Rosu, journaliste et votant pour la Roumanie au Ballon d'Or, il y a un peu plus de deux mois.

Wilmots avait sorti l'artillerie lourde pour défendre son nouvel entraîneur, critiqué à peine arrivé : non, Rednic n'était pas un choix "bon marché" ou "par défaut", il était même son premier choix depuis que les deux hommes avaient eu une discussion. De ce que l'on a pu entendre en coulisses avant que Mircea Rednic soit nominé, c'est faux, même si ce discours était bien sûr logique histoire de lui permettre de travailler sereinement.

Rednic, la première erreur de casting de Wilmots ? 

Le fait est, on s'en rend compte aujourd'hui, que le Roumain était bel et bien... une erreur de casting. Si la préparation et les premiers matchs avaient laissé entrevoir de belles choses, on les devait peut-être plutôt au talent des joueurs qu'à un plan de jeu particulier. La blessure de Dennis Ayensa, en feu en début de saison, a d'ailleurs fait très mal.

Le 4-4-2 assez peu flexible de Mircea Rednic semble en effet venu d'un autre âge, à cette époque où, quand ça n'allait pas, on "passait à deux attaquants". Ironie du sort : c'était à Marc Wilmots, quand il était sélectionneur, que les supporters belges cassaient les pieds avec un 4-4-2 que le Taureau de Dongelberg jugeait inadapté aux Diables Rouges (à raison). 

Après cinq journées seulement, une fracture existait déjà entre l'entraîneur et une partie de son vestiaire. Le message de Rednic, qui se reposait beaucoup sur ses adjoints, ne passait pas auprès de tout le monde et il est apparu assez clair que le Standard avait besoin d'une vision plus "moderne" pour réussir. Marc Wilmots le disait lui-même : "Mircea n'a pas changé" depuis l'époque où les deux hommes s'étaient connus à l'époque ; c'est aussi ce côté "à l'ancienne" qui a pu jouer des tours au directeur sportif du Standard dans sa carrière, et il a cette fois eu la réactivité nécessaire pour l'éviter. 

Désormais, c'est à Vincent Euvrard que reviendra le difficile job de relancer la machine Rouche, avec un objectif clair : ne pas être largué dans la course aux Playoffs. C'est aussi ce qui explique le licenciement express de Rednic : chaque point comptera, et la direction ne veut pas perdre plus de temps. Il n'y a (encore) rien de mal fait... 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard

Plus de news

La première de Stéphane Guidi au SL16, duel entre les Zebra Elites et Mons : tout savoir sur la reprise de la D1 ACFF

La première de Stéphane Guidi au SL16, duel entre les Zebra Elites et Mons : tout savoir sur la reprise de la D1 ACFF

13:04
OFFICIEL : le Standard limoge Mircea Rednic et annonce déjà son remplaçant

OFFICIEL : le Standard limoge Mircea Rednic et annonce déjà son remplaçant

10:16
1
OFFICIEL : un ancien espoir du Standard et de Seraing a signé dans un nouveau club

OFFICIEL : un ancien espoir du Standard et de Seraing a signé dans un nouveau club

12:20
L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

L'écart devient énorme : voici l'argent que le Club de Bruges a récolté au cours des dix dernières années grâce à l'Europe

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Ordonez - Rednic - Euvrard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/08: Ordonez - Rednic - Euvrard

12:20
"À 16 ans, j'avais 1000 francs par victoire" : les jeunes trop payés ? Philippe Albert réagit aux propos de Marc Wilmots

"À 16 ans, j'avais 1000 francs par victoire" : les jeunes trop payés ? Philippe Albert réagit aux propos de Marc Wilmots

09:00
Le transfert de Bilal El Khannouss vers un club de Premier League a capoté

Le transfert de Bilal El Khannouss vers un club de Premier League a capoté

12:00
"Il y a plein de petits parasites" : Silvio Proto avertit les jeunes joueurs

"Il y a plein de petits parasites" : Silvio Proto avertit les jeunes joueurs

11:20
DAZN prend une nouvelle mesure : "Nous comptons sur la collaboration avec d'autres partenaires"

DAZN prend une nouvelle mesure : "Nous comptons sur la collaboration avec d'autres partenaires"

11:00
Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

Marseille ne lâche pas l'affaire et s'apprête à revenir à la charge pour Joël Ordóñez

10:40
Encore un Belge vers l'AC Milan ? Les Rossoneri ont coché le nom d'un Diable Rouge

Encore un Belge vers l'AC Milan ? Les Rossoneri ont coché le nom d'un Diable Rouge

10:00
La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

La presse écossaise a du mal à croire à un retournement de situation contre Bruges : "Ce serait un miracle"

09:30
1
La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

La Lazio freinée par ses restrictions, un autre club se positionne pour Jan-Carlo Simić

08:30
Une soirée de folie : trois clubs se qualifient pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions

Une soirée de folie : trois clubs se qualifient pour la première fois de leur histoire en Ligue des Champions

08:00
Vincent Kompany se prépare pour "la première finale" : "Ce n'est pas un simple match"

Vincent Kompany se prépare pour "la première finale" : "Ce n'est pas un simple match"

07:40
Un nouveau départ à craindre pour Bruges ? Un joueur visé par un club de Premier League

Un nouveau départ à craindre pour Bruges ? Un joueur visé par un club de Premier League

07:20
Quel avenir pour Lazare Amani ? Deux clubs suivent de près sa situation

Quel avenir pour Lazare Amani ? Deux clubs suivent de près sa situation

06:20
Les clubs étrangers doublés : Genk sort vainqueur de la course

Les clubs étrangers doublés : Genk sort vainqueur de la course

07:00
Jamais deux sans trois ? Carrasco pourrait encore refaire ses valises

Jamais deux sans trois ? Carrasco pourrait encore refaire ses valises

06:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Muja - Balikwisha - Fofana

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/08: Muja - Balikwisha - Fofana

22:30
Un ancien de l'Antwerp serait dans le viseur d'Anderlecht

Un ancien de l'Antwerp serait dans le viseur d'Anderlecht

22:30
Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

Joel Ordonez au centre des tensions : Nicky Hayen met les choses au clair

23:00
Deux clubs belges en Ligue des champions : ce que ça peut vraiment changer

Deux clubs belges en Ligue des champions : ce que ça peut vraiment changer

22:00
C'est imminent : l'Antwerp va dire adieu à l'un de ses hommes forts

C'est imminent : l'Antwerp va dire adieu à l'un de ses hommes forts

21:20
Les Rangers croient à l'exploit et annoncent leur plan pour faire douter Bruges

Les Rangers croient à l'exploit et annoncent leur plan pour faire douter Bruges

21:40
Après le 1-3 à Glasgow, Nicky Hayen affirme : "Le Club a sa place en Ligue des champions"

Après le 1-3 à Glasgow, Nicky Hayen affirme : "Le Club a sa place en Ligue des champions"

21:00
Un ancien de Neerpede en difficulté à Chelsea, que va-t-il devenir ?

Un ancien de Neerpede en difficulté à Chelsea, que va-t-il devenir ?

20:30
Rester ou partir ? Malick Fofana a pris sa décision

Rester ou partir ? Malick Fofana a pris sa décision

20:00
Daryl Leunga Leunga va être rejoint par un autre grand talent belge à l'AS Monaco

Daryl Leunga Leunga va être rejoint par un autre grand talent belge à l'AS Monaco

18:00
L'Olympic Charleroi en crise : un choix radical vient de tomber

L'Olympic Charleroi en crise : un choix radical vient de tomber

19:30
L'événement approche : quand Koni De Winter fera-t-il ses grands débuts avec l'AC Milan ?

L'événement approche : quand Koni De Winter fera-t-il ses grands débuts avec l'AC Milan ?

19:00
Le Sporting d'Anderlecht sur le point de s'offrir un champion du Monde espoirs ?

Le Sporting d'Anderlecht sur le point de s'offrir un champion du Monde espoirs ?

18:30
Décision finale ce mercredi : Rudi Garcia devrait offrir une première sélection chez les Diables à un jeune défenseur

Décision finale ce mercredi : Rudi Garcia devrait offrir une première sélection chez les Diables à un jeune défenseur

17:30
John Textor censure-t-il les supporters ? La situation reste tendue au RWDM Brussels : "On nous a même parlé de procès"

John Textor censure-t-il les supporters ? La situation reste tendue au RWDM Brussels : "On nous a même parlé de procès"

17:00
Grande nouvelle pour Besnik Hasi : un revenant à Anderlecht avant le déplacement crucial à l'AEK Athènes

Grande nouvelle pour Besnik Hasi : un revenant à Anderlecht avant le déplacement crucial à l'AEK Athènes

16:00
"Il ne faut pas parler de lui" : un Brugeois évoque la situation de Joël Ordonez avant les Rangers

"Il ne faut pas parler de lui" : un Brugeois évoque la situation de Joël Ordonez avant les Rangers

16:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 5
FC Bruges FC Bruges Rem Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
KRC Genk KRC Genk Rem Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Malines KV Malines
Anderlecht Anderlecht Rem La Gantoise La Gantoise
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Louvain OH Louvain
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved