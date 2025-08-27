Vincent Kompany se prépare pour "la première finale" : "Ce n'est pas un simple match"

Vincent Kompany se prépare pour "la première finale" : "Ce n'est pas un simple match"

Le Bayern Munich débute mercredi sa campagne en Coupe d'Allemagne face au SV Wehen, pensionnaire de troisième division. L'entraîneur Vincent Kompany évoque "une première finale" et entend éviter toute surprise en alignant son équipe la plus compétitive.

Le Bayern Munich entre en lice mercredi soir en Coupe d’Allemagne. Le club de Vincent Kompany affrontera alors le SV Wehen, une équipe de troisième division.

"Ce n’est pas un simple match", pointe Kompany dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "La faim est encore plus grande, car cela fait déjà un certain temps que nous n’avons plus remporté la Coupe. Demain, c’est la première finale. C’est ça, le plus important."

De grands mots dès le premier tour de la Coupe. Le Rekordmeister ne veut plus se laisser surprendre : ces cinq dernières années, il n’a plus réussi à soulever le trophée.

"Nous savons qu’en termes de qualité, nous sommes la meilleure équipe d’Allemagne. Mais cela ne suffit pas", poursuit l’entraîneur belge. "En Coupe, il faut vouloir la victoire plus que l’adversaire."

"La motivation doit toujours être là, même contre des équipes de divisions inférieures. C’est la seule manière d’éviter les mauvaises surprises", conclut l'ancien Diable Rouge. 

