D3 ACFF : Mouscron, trois ans après la faillite, réussit son retour en séries nationales !

Cette semaine, les séries nationales de notre football ont repris. Et dans les divisions inférieures, en D3 ACFF, on trouve un revenant : le Stade Mouscronnois, né des cendres de l'Excel.

En 2022, une page d'histoire du football wallon se tournait, ou plutôt partait en fumée : après des années de gestion chaotique, l'Excel Mouscron était déclaré en faillite et disparaissait des séries nationales. Une deuxième mort pour le club hurlu, après celle de 2010 qui avait vu le matricule d'origine de l'Excel être radié.

Mais comme à l'époque, Mouscron n'est pas totalement mort. Des cendres de l'Excel est né, dès 2022, le Stade Mouscronnois, qui fusionnait le Squadra Mouscron (matricule 9702) et le centre de formation des Hurlus, le Futurosport.

Ce "nouveau" Mouscron reprenait alors en P3, et a depuis gravi les échelons jusqu'à réintégrer, pour cette saison, la D3 ACFF. Avec l'ambition de continuer à grimper petit--petit. On retrouve ainsi notamment un nom comme Anthony Knockaert (33 ans), ancien du Standard et récemment retraité du football professionnel à Valenciennes.

Cette semaine, les divisions amateurs reprenaient les hostilités avec une première journée qui s'est déroulée, une fois n'est pas coutume, en pleine semaine. Pour l'occasion, le Stade Mouscronnois se déplaçait au PAC Buzet, et a réussi son retour en séries nationales.

Les Hurlus se sont en effet imposés 0-2 avec des buts de Ouali et Sylla. Idéal avant la réception, ce samedi, de la RAS Monceau qui a partagé l'enjeu contre les U23 de la RAAL lors de son premier match.