🎥 La jolie passe de Mike Penders qui enflamme les réseaux sociaux

Mike Penders a fait parler de lui sur les réseaux sociaux ce jeudi après avoir parfaitement maîtrisé une passe avec Strasbourg.

Ce jeudi, le club alsacien a validé son ticket pour la Ligue Europa Conférence. Les hommes de Liam Rosenior se sont imposés au Danemark sur le score de 2-3 (cumulé 2-3) contre le Brøndby IF en match retour de barrages.

Les buteurs strasbourgeois sont Emanuel Emegha qui a planté un doublé (15', 66') et Ismaël Doukouré (40'). Côté danois ce sont Daniel Wass (44') et Michael Gregoritsch (85') qui ont marqué.

Comme depuis son arrivée en Alsace, le gardien belge prêté par Chelsea Mike Penders était titulaire. Il n'a pas forcément réalisé un match grandiose à en croire la presse française, mais il a tout de même fait parler de lui.

En effet, alors que le score était de 0-1 en faveur de Strasbourg à la 29e minute de jeu, le portier a relancé un ballon avec une très grande précision. Cette action est loin d'être passée inaperçue au vu des réactions sur les réseaux sociaux.

Diego Moreira décisif

À noter que le Diable Rouge Diego Moreira démarrait également cette rencontre et en a presque disputé l'intégralité (sorti à la 89e). Le joueur belge a d'ailleurs été passeur décisif sur le troisième but strasbourgeois. Il avait fait son retour en Ligue 1 après une blessure à la cuisse le week-end dernier.