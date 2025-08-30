À sa manière, le Patro Eisden frustre le RFC Liège et lui inflige sa première défaite à Rocourt cette saison

Malgré une belle entame de match, le RFC Liège a concédé l'ouverture du score et n'a jamais été en mesure de revenir dans la rencontre face au Patro Eisden. Une défaite frustrante pour les Sang et Marine, face à une équipe fidèle à elle-même.

Après un bon 6/9 pour entamer le championnat, le RFC Liège recevait le Patro Eisden ce samedi soir à Rocourt, dans le cadre de la quatrième journée de Challenger Pro League. Une rencontre précédée par la présentation de la nouvelle recrue du Matricule 4, l’Argentin Dario Sarmiento.

Pyro Time à Rocourt 🔥 pic.twitter.com/JuRTaqWu3u — Loïc Woos (@LoicWoos) August 30, 2025

Le Patro fidèle à lui-même, Liège en manque d’inspiration

Sur la pelouse, les joueurs de Gaëtan Englebert entament la rencontre pied au plancher. Flavio Da Silva profite d’une première contre-attaque pour tenter sa chance, mais manque le cadre (3e). Quelques instants plus tard, Bustin trouve Bruggeman d’une belle passe en profondeur, mais ce dernier ne parvient pas à remettre le ballon dans la course de Diouf (5e).

Alors que les Sang et Marine continuent de mettre la pression, c’est le Patro Eisden qui ouvre le score. Stef Peeters se retourne et envoie un superbe ballon dans le dos de la défense liégeoise. Ridwane M’Barki ajuste Jordi Belin en face à face (0-1, 15e).

Cela suffit aux joueurs de Stijn Stijnen, qui ne se découvrent plus, restent regroupés près de leur rectangle, profitent de chaque sortie de balle pour gagner du temps et tentent d’exploiter les contre-attaques. Dans le même temps, le RFC Liège manque d’ingéniosité pour trouver la faille. Quand un bon centre de Da Silva arrive dans la surface, Diouf manque le ballon puis contre malencontreusement la reprise de Ngawa (25e).

Une minute plus tard, Reno Wilmots lance Oumar Diouf en profondeur et l’attaquant liégeois pense pouvoir égaliser. C’est sans compter sur l’arbitre assistant qui lève son drapeau pour signaler un hors-jeu, ce que les ralentis ne confirment pas. Pour le reste, Liège oublie les changements de rythme, ces à-coups qui font mal à l’adversaire. Le Patro Eisden gère son avantage et mène à la pause.

Le Patro frustre le RFC Liège, battu dans son stade pour la première fois de la saison

La seconde période ressemble à la première. Le Patro reste regroupé, tandis que Liège tente d’amener le ballon dans les seize mètres, mais manque trop souvent de justesse et de créativité. Oumar Diouf se procure une nouvelle belle occasion, qu’il manque, avant d’être signalé en position de hors-jeu (55e). De son côté, le gardien visiteur Julien Devriendt continue de prendre son temps sur chaque dégagement, sous les huées des spectateurs.

La rencontre se hache au fil des minutes et la nervosité devient de plus en plus présente. Stijn Stijnen est lui-même averti, tandis que son équipe continue de faire le gros dos avec un double rideau défensif. Bien en place, elle laisse certes quelques espaces, mais si le RFC Liège se procure plusieurs situations intéressantes, Devriendt n’a pas à multiplier les parades pour maintenir les siens aux commandes. Loin de là, même.

Alors que le temps commence à presser pour les Sang et Marine, le Patro Eisden s’offre une contre-attaque sur le flanc droit. Milan Robberechts, prêté au RSCA Futures la saison dernière, repique dans l’axe, frappe et profite d’une main pas assez ferme de Jordi Belin pour doubler la mise au premier poteau, sur un nouveau service de Stef Peeters (0-2, 82e).

Les dix dernières minutes du temps réglementaire, ainsi que les huit minutes additionnelles, ne sont que frustration pour le RFC Liège, qui concède sa deuxième défaite de la saison, la première à domicile. Le Patro Eisden compte désormais 9 points sur 12 et grimpe provisoirement à la troisième place de la Challenger Pro League.