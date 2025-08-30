Avant de recevoir le Patro, le RFC Liège se renforce avec un ancien espoir de Manchester City

Avant de recevoir le Patro, le RFC Liège se renforce avec un ancien espoir de Manchester City
Photo: © photonews
Le RFC Liège recevra le Patro Eisden ce samedi soir dans le cadre de la quatrième journée de Challenger Pro League et a officialisé une nouvelle arrivée dans la journée. L'ailier Darío Sarmiento, passé par l'académie de Manchester City, est prêté avec option d'achat.

Après avoir réalisé un intéressant 6/9 pour commencer le championnat, le RFC Liège recevra le Patro Eisden ce samedi, dans le cadre de la quatrième journée de Challenger Pro League.

Dans la journée, les Sang & Marine ont officialisé une nouvelle arrivée à Rocourt : l'ailier droit argentin Darío Sarmiento est prêté avec option d'achat en provenance du Club Atlético Tigre, en Argentine.

Un ailier argentin prêté à Rocourt avec option d'achat

Formé à Estudiantes, il avait été recruté pour cinq millions d'euros par Manchester City en 2021, avant d'être prêté à Girona, autre club du City Football Group, dans la foulée.

Après un nouveau prêt à Montevideo City Torque, il a définitivement quitté Manchester City l'été dernier pour rejoindre le Club Atlético Tigre, dans son pays natal.

International espoirs argentin chez les U16 et repris dans la sélection U20 sans avoir eu de temps de jeu, le joueur de 22 ans a été décrit par son nouvel entraîneur, Gaëtan Englebert : "Darío est un milieu offensif capable d’évoluer sur le côté ou derrière l’attaquant. Il dispose d’un bon pied gauche, d’une belle frappe de balle et d’une vraie qualité technique."

FC Liège

