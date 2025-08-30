"Je n'ai pas besoin d'une star dans la sélection du Cameroun" : Marc Brys n'y va pas de main morte avec Hugo Ekitiké

Photo: © photonews

Hugo Ekitiké n'a été sélectionné ni avec l'équipe de France, ni avec le Cameroun pour la trêve internationale qui approche. L'entraîneur des Lions Indomptables, Marc Brys, a été catégorique : il n'en veut de toute façon pas.

La trêve internationale approche à grands pas. Ce sera bientôt l'occasion pour de nombreux joueurs de défendre leurs couleurs en sélection. La Belgique disputera notamment deux rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde 2026 en septembre. D'abord à Vaduz face au Liechtenstein le 4 et ensuite au Lotto Park contre le Kazakhstan le 07.

Rudi Garcia a annoncé la liste des 25 joueurs repris ce jeudi. Mercredi, c'était la France qui dévoilait ses joueurs sélectionnés pour les prochains matchs. Les Bleus affronteront, dans le cadre des qualifications au prochain Mondial, l'Ukraine en Pologne le 05 et l'Islande au Parc des Princes le 09.

Alors qu'il a rejoint Liverpool cet été pour un montant de 95 millions d'euros, le buteur français Hugo Ekitiké n'a pas été repris par Didier Deschamps. Pas de première sélection pour celui qui a pourtant réalisé de bons débuts avec les Reds avec trois buts et une passe décisive lors de ses trois premiers matchs.

Marc Brys n'en veut pas

L'avant-centre est également toujours sélectionnable par le Cameroun d'où il tient ses origines. Marc Brys, le sélectionneur belge des Lions Indomptables, a cependant été très clair le concernant en conférence de presse.

"Il a mis tout son argent pour essayer de jouer avec la France et il n’a pas réussi. Et maintenant, le Cameroun serait son deuxième choix ? Je n’ai pas besoin d’être un deuxième choix. Nous avons de bons joueurs qui jouent avec le cœur. Je n’ai pas besoin d’une vedette", explique fermement le coach.

