Trois petits nouveaux : voici la liste des Diables Rouges pour le prochain rassemblement

Ce jeudi après-midi, le sélectionneur national Rudi Garcia a annoncé la liste des Diables Rouges qui prendront part à la prochaine trêve internationale. La Belgique poursuivra ses matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026.

Cette trêve se déroulera début septembre. Les Diables Rouges affronteront d'abord le Liechtenstein à Vaduz le jeudi 04 avant de recevoir le Kazakhstan au Lotto Park le dimanche 07.

Une liste de 25 joueurs

Au total, 21 joueurs de champ et quatre gardiens ont été repris. Thibaut Courtois, Mike Penders, Matz Sels et Maarten Vandevoordt sont les portiers choisis. Penders connaît sa première sélection, tandis que Courtois effectue son retour dans le groupe après sa blessure lors de la dernière trêve.



En défense, la petite surprise est l'absence de Wout Faes. Voici les défenseurs repris : Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Joaquin Seys et Arthur Theate. Ici aussi il y a un petit nouveau, Seys est appelé pour la première fois suite à ses performances de haut vol avec le Club de Bruges. À noter l'absence de Jorthy Mokio, qui avait été sélectionné lors du dernier rassemblement.

Au milieu il y a également de la nouveauté avec Charles Vanhoutte qui n'avait jusqu'alors jamais connu de sélection. Kevin De Bruyne, Nicolas Raskin, Youri Tielemans et Hans Vanaken sont les autres milieux de terrain repris.

En attaque, Romelu Lukaku blessé n'est pas présent. Michy Batshuayi fait par contre son retour dans la sélection. Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Malick Fofana, Diego Moreira, Loïs Openda, Alexis Saelemaekers et Leandro Trossard ont également été sélectionnés.

Trois joueurs connaissent donc leur première sélection (Mike Penders, Joaquin Seys et Charles Vanhoutte). Amadou Onana et Dodi Lukebakio sont absents en raison d'une blessure, a précisé le coach français en conférence de presse. Ce rassemblement sera le troisième de Rudi Garcia à la tête des Diables Rouges.