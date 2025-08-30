Tout le monde veut encore se renforcer : un grand talent africain refuse deux clubs de Pro League

Tout le monde veut encore se renforcer : un grand talent africain refuse deux clubs de Pro League
Photo: Walfoot

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Parmi les meilleurs joueurs de son championnat, Ramadhane Niyibizi s'apprête à quitter le continent africain. Saint-Trond et Dender s'étaient intéressés à lui, mais l'attaquant semble partir vers d'autres horizons.

Alors que le mercato estival se termine dans dix jours en Belgique, le 8 septembre à minuit, les clubs belges tentent d’attirer leurs dernières recrues afin d’ajuster leur effectif après les cinq premiers matchs de championnat.

Preuve que tous les clubs de Pro League sont concernés : l’actuel leader et la lanterne rouge de la compétition se sont intéressés au même joueur, Ramdhane Niyibizi, grand talent du continent africain.

Le premier et le dernier de Pro League intéressés par le même joueur

Médian offensif de 25 ans, également capable de jouer sur l’aile, il vient de boucler cinq saisons à dix buts en moyenne et huit passes décisives avec les clubs de l’AS Kigali et de l’APR FC, autre club de Kigali, 23 fois champion du Rwanda.

Après avoir participé à la Ligue des Champions africaine avec son club, il a parfois intégré le groupe de la sélection nationale et cherchait désormais un transfert pour s’affirmer. STVV et Dender s’y sont intéressés, selon nos informations, mais le joueur a refusé les offres.

Un club de MLS — qui serait le Colorado Rapids —, mais aussi des équipes saoudiennes, se montreraient intéressés. Un joueur visiblement talentueux, qui aurait pu découvrir le football européen en Belgique, mais qui semble se diriger vers d’autres horizons.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
FCV Dender EH

Plus de news

La RAAL dos au mur - Direct commenté Live

La RAAL dos au mur - Direct commenté

16:31
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/08: Vermeeren - Samuel-Ogunsuyi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 30/08: Vermeeren - Samuel-Ogunsuyi

16:30
Transfert surprise : un Diable Rouge va remplacer Adrien Rabiot à Marseille !

Transfert surprise : un Diable Rouge va remplacer Adrien Rabiot à Marseille !

16:00
1
Officiel : Trey Ogunsuyi, grand talent belge, prêté par Sunderland pour lancer sa carrière professionnelle

Officiel : Trey Ogunsuyi, grand talent belge, prêté par Sunderland pour lancer sa carrière professionnelle

15:40
Avant de recevoir le Patro, le RFC Liège se renforce avec un ancien espoir de Manchester City

Avant de recevoir le Patro, le RFC Liège se renforce avec un ancien espoir de Manchester City

15:00
Andri Gudjohnsen va quitter La Gantoise pour signer à l'étranger

Andri Gudjohnsen va quitter La Gantoise pour signer à l'étranger

14:00
"J'ai fait une Simon Mignolet après 20 minutes" : le seul et mauvais souvenir de Nicky Hayen avec le football kazakh

"J'ai fait une Simon Mignolet après 20 minutes" : le seul et mauvais souvenir de Nicky Hayen avec le football kazakh

14:30
L'Union avait encore senti le coup, mais l'a loupé : pisté par la RUSG il y a un an, il est transféré pour 85 millions !

L'Union avait encore senti le coup, mais l'a loupé : pisté par la RUSG il y a un an, il est transféré pour 85 millions !

13:30
"Ils avaient besoin d'une forte personnalité" : Noë Dussenne explique pourquoi il est revenu en Belgique

"Ils avaient besoin d'une forte personnalité" : Noë Dussenne explique pourquoi il est revenu en Belgique

12:40
Le crédit de Besnik Hasi à Anderlecht touche-t-il à sa fin ?

Le crédit de Besnik Hasi à Anderlecht touche-t-il à sa fin ?

12:20
Bruges et l'Union devront directement assurer : voici le calendrier complet de la Ligue des Champions

Bruges et l'Union devront directement assurer : voici le calendrier complet de la Ligue des Champions

13:01
"Ah ouais, le Standard, c'est costaud" : pourquoi Rafiki Saïd n'a pas hésité à rejoindre les Rouches Interview

"Ah ouais, le Standard, c'est costaud" : pourquoi Rafiki Saïd n'a pas hésité à rejoindre les Rouches

11:40
Nouveau départ à l'Union Saint-Gilloise ? Un club de Ligue 1 veut recruter Charles Vanhoutte

Nouveau départ à l'Union Saint-Gilloise ? Un club de Ligue 1 veut recruter Charles Vanhoutte

12:00
Un ancien entraîneur du Standard ne comprend pas le licenciement de Mircea Rednic : "Quelle farce"

Un ancien entraîneur du Standard ne comprend pas le licenciement de Mircea Rednic : "Quelle farce"

10:30
3
Le Bayern de Vincent Kompany réalise un joli coup sur le marché des transferts

Le Bayern de Vincent Kompany réalise un joli coup sur le marché des transferts

11:00
Un joueur de Malines vers un transfert en Serie A ?

Un joueur de Malines vers un transfert en Serie A ?

09:30
Une ultime grosse offensive pour un départ de Senne Lammens vers Manchester United ?

Une ultime grosse offensive pour un départ de Senne Lammens vers Manchester United ?

10:00
OFFICIEL : la KAS Eupen s'offre un nouveau milieu de terrain avec de l'expérience en Ligue 1

OFFICIEL : la KAS Eupen s'offre un nouveau milieu de terrain avec de l'expérience en Ligue 1

09:00
Représenter la Belgique ou la République démocratique du Congo ? Michel-Ange Balikwisha fait une grande annonce

Représenter la Belgique ou la République démocratique du Congo ? Michel-Ange Balikwisha fait une grande annonce

08:30
1
OFFICIEL : une personnalité iconique du RAEC Mons a remis sa démission

OFFICIEL : une personnalité iconique du RAEC Mons a remis sa démission

08:00
🎥 Le raté du weekend, un but sensationnel et des occasions en pagaille : le Cercle et Saint-Trond font le show

🎥 Le raté du weekend, un but sensationnel et des occasions en pagaille : le Cercle et Saint-Trond font le show

22:53
"Je n'ai pas besoin d'une star dans la sélection du Cameroun" : Marc Brys n'y va pas de main morte avec Hugo Ekitiké

"Je n'ai pas besoin d'une star dans la sélection du Cameroun" : Marc Brys n'y va pas de main morte avec Hugo Ekitiké

07:40
Kasper Dolberg au Celtic ? Deux obstacles freinent le transfert

Kasper Dolberg au Celtic ? Deux obstacles freinent le transfert

07:20
Une première chez les Diables à presque 27 ans : "Nous le suivions depuis un moment"

Une première chez les Diables à presque 27 ans : "Nous le suivions depuis un moment"

07:00
Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : Andi Zeqiri refuse un club de Ligue des Champions

Plus envisageable pour le Standard, aux oubliettes à Genk : Andi Zeqiri refuse un club de Ligue des Champions

06:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/08: Arokodare - Stassin - Ferber

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/08: Arokodare - Stassin - Ferber

22:30
L'offre tant attendue : Tolu Arokodare va devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire de Genk

L'offre tant attendue : Tolu Arokodare va devenir le transfert sortant le plus cher de l'histoire de Genk

22:30
La première défaite des Francs Borains, un dernier quart d'heure de feu à Beveren : les résultats de la soirée en D1B

La première défaite des Francs Borains, un dernier quart d'heure de feu à Beveren : les résultats de la soirée en D1B

22:00
Marqué comme rarement : les mots de Roberto Martinez pour la conférence de presse la plus dure de sa carrière

Marqué comme rarement : les mots de Roberto Martinez pour la conférence de presse la plus dure de sa carrière

21:40
Les discussions ont porté leurs fruits : Anthony Moris fait machine arrière

Les discussions ont porté leurs fruits : Anthony Moris fait machine arrière

21:20
La poisse jusqu'au bout ? Anderlecht craint le pire pour Adriano Bertaccini

La poisse jusqu'au bout ? Anderlecht craint le pire pour Adriano Bertaccini

21:00
4
Lucas Stassin finalement...en Premier League ? Le jeu des chaises musicales qui pourrait tout changer

Lucas Stassin finalement...en Premier League ? Le jeu des chaises musicales qui pourrait tout changer

20:30
L'exode continue à l'Olympic : une première aventure à l'étranger pour Roman Ferber

L'exode continue à l'Olympic : une première aventure à l'étranger pour Roman Ferber

20:00
Deux retours importants mais trois blessés : l'Union ne sera pas au complet contre Anderlecht

Deux retours importants mais trois blessés : l'Union ne sera pas au complet contre Anderlecht

19:30
Rudi Garcia justifie la grande absence de sa liste : "Espérons qu'il se trouvera bientôt un bon club"

Rudi Garcia justifie la grande absence de sa liste : "Espérons qu'il se trouvera bientôt un bon club"

19:00
1
Anderlecht face à un dilemme : l'avenir de Kasper Dolberg incertain

Anderlecht face à un dilemme : l'avenir de Kasper Dolberg incertain

18:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 6
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 STVV STVV
KV Malines KV Malines 1-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Westerlo Westerlo 18:15 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 31/08 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 31/08 Standard Standard
Union SG Union SG 31/08 Anderlecht Anderlecht
KRC Genk KRC Genk 31/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved