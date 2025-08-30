Tout le monde veut encore se renforcer : un grand talent africain refuse deux clubs de Pro League

Parmi les meilleurs joueurs de son championnat, Ramadhane Niyibizi s'apprête à quitter le continent africain. Saint-Trond et Dender s'étaient intéressés à lui, mais l'attaquant semble partir vers d'autres horizons.

Alors que le mercato estival se termine dans dix jours en Belgique, le 8 septembre à minuit, les clubs belges tentent d’attirer leurs dernières recrues afin d’ajuster leur effectif après les cinq premiers matchs de championnat.

Preuve que tous les clubs de Pro League sont concernés : l’actuel leader et la lanterne rouge de la compétition se sont intéressés au même joueur, Ramdhane Niyibizi, grand talent du continent africain.

Le premier et le dernier de Pro League intéressés par le même joueur

Médian offensif de 25 ans, également capable de jouer sur l’aile, il vient de boucler cinq saisons à dix buts en moyenne et huit passes décisives avec les clubs de l’AS Kigali et de l’APR FC, autre club de Kigali, 23 fois champion du Rwanda.

Après avoir participé à la Ligue des Champions africaine avec son club, il a parfois intégré le groupe de la sélection nationale et cherchait désormais un transfert pour s’affirmer. STVV et Dender s’y sont intéressés, selon nos informations, mais le joueur a refusé les offres.

Un club de MLS — qui serait le Colorado Rapids —, mais aussi des équipes saoudiennes, se montreraient intéressés. Un joueur visiblement talentueux, qui aurait pu découvrir le football européen en Belgique, mais qui semble se diriger vers d’autres horizons.