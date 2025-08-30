Un club en contact direct : Loïs Openda pourrait encore quitter Leipzig avant la fin du mercato

Selon BILD et Sky Germany, Loïs Openda reste "un joueur à suivre" sur le marché des transferts avant la fin du mercato, la Juventus étant en contact avec le RB Leipzig.

Plusieurs Diables Rouges sont liés à un transfert ces derniers jours du mercato. Wout Faes n'est pas repris car il doit se trouver un nouveau club, le nouveau venu Charles Vanhoutte est proche de quitter l'Union, Malick Fofana pourrait encore quitter l'OL, et Arthur Vermeeren, absent de la sélection de Rudi Garcia en raison de sa situation, est attendu à Marseille ce samedi soir.

Le milieu de terrain va donc quitter le RB Leipzig, et pourrait ne pas être le seul Diable Rouge à le faire. En effet, Loïs Openda reste "un joueur à suivre" sur le marché des transferts, écrivent BILD et Sky Germany.

Loïs Openda sur le départ de Leipzig en fin de mercato ?

L'attaquant de 25 ans, qui sera vraisemblablement titulaire à la pointe de l'attaque des Diables lors de cette trêve de septembre suite à la blessure de Romelu Lukaku, suscite un intérêt concret de la Juventus.

Selon les sources allemandes, la Vieille Dame serait en contact direct avec le RB Leipzig et pourrait passer à l'action avant la fin du mercato international, le 1er septembre à minuit. En Premier League, Sunderland et Aston Villa surveilleraient aussi sa situation.

Il faudra toutefois mettre la main au portefeuille pour recruter Loïs Openda, auteur de 41 buts et 18 passes décisives en 92 apparitions depuis son arrivée à Leipzig. Le club allemand demanderait plus de 40 millions d'euros pour le libérer.