Après la blessure de Lukaku, Naples est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant

Naples doit composer sans Lukaku pendant plusieurs mois. Privé de son buteur, le club cherche un remplaçant.

Romelu Lukaku s’est gravement blessé le 14 août. Lors d’un match amical contre l’Olympiakos, l'attaquant belge a dû quitter le terrain à cause d’une déchirure musculaire à la cuisse.

Un coup dur pour Lukaku, qui réalisait une bonne préparation. Mais aussi pour Naples et Kevin De Bruyne : l’équipe va devoir se passer de son buteur pendant plusieurs semaines.

Trois mois d’absence

Comme Lukaku sera écarté environ trois mois, Naples s’active pour lui trouver un remplaçant. Selon le journaliste Fabrizio Romano, c’est Rasmus Højlund qui est le plus proche de rejoindre l’Italie.

L’attaquant danois devrait arriver en prêt de Manchester United, où il n’a pas réussi à s’imposer dans une équipe en difficulté. La saison dernière, il n’a inscrit que quatre buts en 32 matchs de Premier League.

🚨🔵⚪️ BREAKING: Rasmus Højlund to Napoli, here we go! Verbal agreement done between all parties involved.



Loan deal for €6m fee with buy option clause to become mandatory under certain conditions worth €44m.



Højlund said yes to Napoli days ago, set for medical in next 24h. pic.twitter.com/ewkRTg7irZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 30, 2025

De grosses attentes

Lukaku avait inscrit 14 buts en Serie A et délivré 10 passes décisives. Højlund devra combler un vide énorme, à la fois au sens propre et figuré.