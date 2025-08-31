Catastrophe pour les Diables Rouges ? Malick Fofana est sorti blessé

Alors que l'OL a remporté l'Olympico au bout du suspens face à l'OM, les supporters lyonnais n'auront pas forcément le sourire pour autant. Malick Fofana est en effet sorti blessé.

Ce sont des images qu'on n'aime pas voir du tout, a fortiori juste avant une trêve internationale. Ce dimanche soir, alors que c'est "l'Olympico" entre Lyon et Marseille qui concluait la troisième journée de Ligue 1, Malick Fofana (20 ans) est sorti touché en début de seconde période.

Fofana avait déjà frôlé le pire en première période. Auteur d'une excellente rencontre et déstabilisant la défense marseillaise à de nombreuses reprises, le Diable Rouge avait été violemment taclé par Egan-Riley à la demi-heure de jeu, provoquant l'exclusion de ce dernier.

En seconde période, ce sera donc le coup de trop pour Malick Fofana, qui a rapidement réclamé son changement après avoir boîté quelques minutes. On imagine qu'une update suivra assez vite à son sujet, mais le rassemblement international de ce lundi risque fort d'arriver trop tôt.S

Sans Fofana, Lyon a connu plus de difficultés à créer le danger, même contre un adversaire réduit à 10, mais a fini par s'en sortir via... un auto-but de Leonardo Balerdi, à la 87e minute de jeu.

Avec ces trois points, l'OL colle au train du PSG (9/9), tandis que Marseille n'a pris que trois points jusqu'ici.