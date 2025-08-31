Catastrophe pour les Diables Rouges ? Malick Fofana est sorti blessé

Catastrophe pour les Diables Rouges ? Malick Fofana est sorti blessé
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Alors que l'OL a remporté l'Olympico au bout du suspens face à l'OM, les supporters lyonnais n'auront pas forcément le sourire pour autant. Malick Fofana est en effet sorti blessé.

Ce sont des images qu'on n'aime pas voir du tout, a fortiori juste avant une trêve internationale. Ce dimanche soir, alors que c'est "l'Olympico" entre Lyon et Marseille qui concluait la troisième journée de Ligue 1, Malick Fofana (20 ans) est sorti touché en début de seconde période.

Fofana avait déjà frôlé le pire en première période. Auteur d'une excellente rencontre et déstabilisant la défense marseillaise à de nombreuses reprises, le Diable Rouge avait été violemment taclé par Egan-Riley à la demi-heure de jeu, provoquant l'exclusion de ce dernier.

En seconde période, ce sera donc le coup de trop pour Malick Fofana, qui a rapidement réclamé son changement après avoir boîté quelques minutes. On imagine qu'une update suivra assez vite à son sujet, mais le rassemblement international de ce lundi risque fort d'arriver trop tôt.S

Sans Fofana, Lyon a connu plus de difficultés à créer le danger, même contre un adversaire réduit à 10, mais a fini par s'en sortir via... un auto-but de Leonardo Balerdi, à la 87e minute de jeu.

Avec ces trois points, l'OL colle au train du PSG (9/9), tandis que Marseille n'a pris que trois points jusqu'ici. 

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Marseille
Lyon
Malick Fofana

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Vanhoutte - Oh - Castro-Montes

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 31/08: Vanhoutte - Oh - Castro-Montes

23:10
Il ne reste plus que la méthode Coué à Anderlecht : "Si c'est 1-3 à la mi-temps, il n'y a rien à dire" Réaction

Il ne reste plus que la méthode Coué à Anderlecht : "Si c'est 1-3 à la mi-temps, il n'y a rien à dire"

22:55
Ultime (?) rebondissement : Charles Vanhoutte devrait bel et bien quitter l'Union

Ultime (?) rebondissement : Charles Vanhoutte devrait bel et bien quitter l'Union

23:10
2
🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

🎥 Cinéma devant Hazard, sauvetage... de la main : le show Burgess contre Anderlecht

22:40
4
Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht Analyse

Sykes à l'abordage, Angulo sorti de son match : les notes d'Union - Anderlecht

22:00
Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

22:20
Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

21:40
Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"

Le mercato ferme demain et Ivan Leko réclame des renforts : "Nous avons vendu pour 25 millions !"

21:20
Fink appréciera : après Tolu, Genk vend... celui qui devait le remplacer, pour une petite fortune

Fink appréciera : après Tolu, Genk vend... celui qui devait le remplacer, pour une petite fortune

21:00
C'est officiel : Arthur Vermeeren tient son nouveau défi

C'est officiel : Arthur Vermeeren tient son nouveau défi

15:00
"On ne mérite pas de perdre" : les premiers mots de Vincent Euvrard après la défaite du Standard à Louvain

"On ne mérite pas de perdre" : les premiers mots de Vincent Euvrard après la défaite du Standard à Louvain

20:40
Un derby sulfureux de bout en bout : Anderlecht finit à neuf et quitte l'Union en crise

Un derby sulfureux de bout en bout : Anderlecht finit à neuf et quitte l'Union en crise

20:27
Alessio Castro-Montes pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise en toute fin de mercato

Alessio Castro-Montes pourrait quitter l'Union Saint-Gilloise en toute fin de mercato

20:20
Marc Brys lui a mis un râteau ? Qu'à cela ne tienne, il est sélectionné... en Equipe de France

Marc Brys lui a mis un râteau ? Qu'à cela ne tienne, il est sélectionné... en Equipe de France

20:00
Des banderoles...et pas seulement : le très sérieux avertissement des supporters d'Anderlecht à Wouter Vandenhaute

Des banderoles...et pas seulement : le très sérieux avertissement des supporters d'Anderlecht à Wouter Vandenhaute

19:30
5
Vincent Euvrard a du pain sur la planche : les notes du Standard après la défaite à Louvain Analyse

Vincent Euvrard a du pain sur la planche : les notes du Standard après la défaite à Louvain

18:40
6
Senne Lammens pris dans un jeu de chaises musicales : il pourrait finalement rejoindre deux autres Diables Rouges !

Senne Lammens pris dans un jeu de chaises musicales : il pourrait finalement rejoindre deux autres Diables Rouges !

19:00
Sans rien montrer, le Standard battu pour la première de Vincent Euvrard, sur un but contre son camp

Sans rien montrer, le Standard battu pour la première de Vincent Euvrard, sur un but contre son camp

17:56
Après le Celtic, un deuxième prétendant pourrait se présenter pour Kasper Dolberg

Après le Celtic, un deuxième prétendant pourrait se présenter pour Kasper Dolberg

18:20
🎥 Arthur Vermeeren accueilli en héros par les supporters de l'OM

🎥 Arthur Vermeeren accueilli en héros par les supporters de l'OM

12:40
Le SL16 surprend Namur, Habay écrase Virton : tous les résultats de D1 ACFF

Le SL16 surprend Namur, Habay écrase Virton : tous les résultats de D1 ACFF

17:30
Charleroi serait tout proche d'un nouveau renfort dans la dernière ligne droite du mercato

Charleroi serait tout proche d'un nouveau renfort dans la dernière ligne droite du mercato

17:00
Le transfert de Charles Vanhoutte a capoté : voici pourquoi

Le transfert de Charles Vanhoutte a capoté : voici pourquoi

16:30
Scénario fou entre Gand et Bruges : match arrêté, puis égalisation gantoise à la 97e !

Scénario fou entre Gand et Bruges : match arrêté, puis égalisation gantoise à la 97e !

16:08
"Ils ont fini avec sept, huit défenseurs" : coupable sur le premier but, Pierre-Yves Ngawa s'en veut après Liège - Patro Interview

"Ils ont fini avec sept, huit défenseurs" : coupable sur le premier but, Pierre-Yves Ngawa s'en veut après Liège - Patro

15:20
Charleroi se sépare d'un attaquant de plus, à titre définitif cette fois

Charleroi se sépare d'un attaquant de plus, à titre définitif cette fois

15:40
1
La RAAL va encore transférer dans un secteur bien ciblé : "Les soldes ont commencé" Réaction

La RAAL va encore transférer dans un secteur bien ciblé : "Les soldes ont commencé"

14:40
"Personne n'est plus grand que le club" : Nicolas Raskin écarté par le coach des Rangers

"Personne n'est plus grand que le club" : Nicolas Raskin écarté par le coach des Rangers

14:20
L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

L'aventure au Brésil va tourner court : Francis Amuzu veut revenir en Belgique... et intéresse l'Union !

14:00
🎥 Un exemple d'adaptation : Leander Dendoncker parle déjà espagnol, deux semaines après son arrivée à Oviedo

🎥 Un exemple d'adaptation : Leander Dendoncker parle déjà espagnol, deux semaines après son arrivée à Oviedo

13:30
La pression monte pour Senne Lammens : Manchester United a une solution de repli

La pression monte pour Senne Lammens : Manchester United a une solution de repli

13:00
Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

Aurélien Scheidler n'est pas Nikola Stulic : Charleroi a-t-il besoin d'un n°9 supplémentaire ?

12:20
Après la blessure de Lukaku, Naples est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant

Après la blessure de Lukaku, Naples est sur le point d'accueillir un nouvel attaquant

12:00
Qui pour succéder à Euvrard ? Dender a une cible en tête

Qui pour succéder à Euvrard ? Dender a une cible en tête

11:30
"Pas brillant" : Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne malgré la victoire de Naples

"Pas brillant" : Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne malgré la victoire de Naples

11:00
Victoire dans la douleur et polémique : Kompany protège Boey après un contact choquant

Victoire dans la douleur et polémique : Kompany protège Boey après un contact choquant

10:30

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 3
Lens Lens 3-1 Brest Brest
Lorient Lorient 1-7 Lille OSC Lille OSC
Nantes Nantes 1-0 Auxerre Auxerre
Toulouse Toulouse 3-6 PSG PSG
Angers Angers 1-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 3-2 Metz Metz
Monaco Monaco 3-2 Strasbourg Strasbourg
Le Havre Le Havre 3-1 Nice Nice
Lyon Lyon 1-0 Marseille Marseille
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved