Genk s'en sort à 10 contre 11 pendant une heure contre Zulte Waregem

Match de haute volée entre Genk et Zulte Waregem à la Cegeka Arena ! Les Limbourgeois ont été menés, ont mené, ont été réduits à 10... et se sont imposés.

Il y a eu du spectacle à la Cegeka Arena de Genk ce dimanche soir en conclusion de la 6e journée de Pro League. Le public local a été cueilli à froid : après deux minutes de jeu seulement, c'est en effet Zulte Waregem qui a ouvert le score via l'inévitable Jeppe Erenbjerg (0-1).

Mujaid Sadick lui répondra dix minutes plus tard : sur un coup-franc de Steuckers, Matte Smets dévie de la tête et trouve son compère en défense (1-1, 13e). On se dit alors que Genk est lancé : Steuckers et El Ouahdi lancent un contre fulgurant, Robin Mirisola conclut pour son premier but avec le Racing (2-1, 29e).



Mais Sadick, à la fête un peu plus tôt, va ensuite être poussé à la faute : Opoku est lancé, le défenseur le retient dans le rectangle... et c'est la double sanction, carte rouge et penalty que transforme Anton Tanghe (36e, 2-2).

Même à 10 contre 11, le KRC Genk restera cependant supérieur à Zulte Waregem en seconde période, et cela finira par payer. Zakaria El Ouahdi, encore une fois intenable ce soir, va rapidement concrétiser une belle domination au retour des vestiaires pour faire 3-2 à la 56e.

L'Essevee, en supériorité numérique, ne parviendra pas à renverser la situation et à se créer d'actions dangereuses. Avec un match en moins, Genk est désormais aux portes du top 6, tandis que Zulte reste avant-dernier.