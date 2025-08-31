Le SL16 surprend Namur, Habay écrase Virton : tous les résultats de D1 ACFF

Plusieurs matchs étaient au programme en D1 ACFF ce dimanche après-midi. Le SL 16 se rendait à Namur, un derby du Luxembourg se tenait entre Habay et Virton, Stockay recevait l'USG U23 et Tubize se rendait chez les voisins du Crossing Schaerbeek.

UR Namur 1 - 2 SL 16

Le SL 16 a remporté sa première victoire de la saison en D1 Amateurs, dans un déplacement pourtant périlleux à l'UR Namur. Les jeunes Rouches étaient menés à la pause, grâce à un but de leur capitaine Yannick Loemba.

En seconde période, cependant, l'UR Namur va être rattrapée par les jeunes Rouches sur un but de Nam. Le même Nam sera exclu quelques minutes plus tard (68e) et c'est pourtant bien... le SL 16 qui va faire 1-2, et repartir avec ses trois premiers points de la saison.

Habay-la-Neuve 6 - 2 Excelsior Virton

Le derby de la province du Luxembourg entre Habay et Virton a largement tourné à l'avantage des locaux, qui ont remporté une écrasante victoire sur le score de 6 buts à 2. Virton avait pourtant gagné son premier match (contre Namur), et Habay était resté à quai.

À la pause, le score était de 2-2, mais un triplé de Valentin David en 10 minutes a permis à Habay-la-Neuve de prendre le large, et Virton ne sera jamais parvenu à revenir dans le match. Les Gaumais avaient pourtant mené au score une partie de la première période...

Stockay 1 - 0 RUSG U23

Pour leur premier déplacement de la saison, les jeunes de l'Union Saint-Gilloise, qui avaient partagé l'enjeu lors de la première journée, se sont inclinés à Stockay sur un but encaissé en seconde période des oeuvres de Besson.

Crossing Schaerbeek 0 - 1 RUTB

Tubize-Braine se déplaçait au Crossing Schaerbeek, et est retourné en Brabant avec les trois points.