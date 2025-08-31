Maxim De Cuyper et Brighton s'offrent Manchester City, Tielemans et Aston Villa prennent le bouillon à domicile

Photo: © photonews

Brighton & Hove Albion a créé la sensation contre Manchester City, Liverpool a battu Arsenal et Aston Villa s'est incliné contre Crystal Palace. Retrouvez tous les résultats des matchs de Premier League ci-dessous !

Brighton & Hove Albion 3 - 2 Manchester City

Maxim De Cuyper était encore titulaire avec Brighton ce dimanche, et les Seagulls tiennent peut-être bien leur prestation de référence en ce début de saison. Brighton & Hove Albion s'est en effet imposé 2 buts à 1 contre Manchester City, où Jérémy Doku était sur le banc et est rentré à la 72e.

Haaland avait ouvert le score en première période, et Brighton a inversé la tendance en deuxième mi-temps via un penalty de l'éternel Milner et un but de Gruda sur assist de l'ex-Unioniste Mitoma. La prestation de De Cuyper a été jugée assez bonne par la plupart des observateurs et supporters du club, à en croire les cotes et réactions sur les réseaux. 

Nottingham Forest 0 - 3 West Ham United 

Moins belle soirée pour le gardien de la saison passée : Matz Sels en a pris trois avec Nottingham Forest contre West Ham United. Un résultat qui s'est dessiné en toute fin de rencontre avec trois buts inscrits entre la 84e minute et la 90e+1. Sels, cependant, a été crédité d'un très bon match, sauvant les meubles jusqu'à l'inévitable. 

Liverpool 1 - 0 Arsenal 

Dans le choc du soir, c'est le champion en titre qui s'est imposé grâce à un but de Dominik Szoboszlai en fin de rencontre. Leandro Trossard était sur le banc du côté des Gunners et n'est pas monté au jeu. 

Aston Villa 0 - 3 Crystal Palace 

Est-ce l'absence d'Amadou Onana, blessé, qui a coûté cher aux Villains ? Toujours est-il que malgré Youri Tielemans, titulaire et resté sur le terrain tout le match, Aston Villa a pris l'eau à la maison contre Crystal Palace

Forcé de gérer l'entrejeu d'une équipe en perdition, Tielemans est pointé du doigt pour quelques pertes de balle par les observateurs mais n'est globalement pas en cause dans la lourde défaite de ses couleurs. 

Premier League

 Journée 3
Chelsea Chelsea 2-0 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 2-1 Brentford Brentford
Manchester United Manchester United 3-2 Burnley Burnley
Tottenham Tottenham 0-1 Bournemouth Bournemouth
Wolverhampton Wolverhampton 2-3 Everton Everton
Leeds United Leeds United 0-0 Newcastle Utd Newcastle Utd
Brighton Brighton 2-1 Manchester City Manchester City
Nottingham Forest Nottingham Forest 0-3 West Ham Utd West Ham Utd
Liverpool Liverpool 1-0 Arsenal Arsenal
Aston Villa Aston Villa 0-3 Crystal Palace Crystal Palace
