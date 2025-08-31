"Pas brillant" : Kevin De Bruyne critiqué par la presse italienne malgré la victoire de Naples

Pour sa grande première au stade Maradona, Kevin De Bruyne a vécu une soirée mitigée. Naples s'est imposé 1-0 face à Cagliari grâce à Anguissa.

Les tifosi napolitains attendaient avec impatience le premier match de Kevin De Bruyne au stade Diego Armando Maradona, une soirée qui devait être une fête mais qui s’est transformée en prestation mitigée malgré la victoire de Naples 1-0 contre Cagliari.

Naples a dominé la rencontre, sans convertir ses occasions. Attendu comme le patron du jeu, De Bruyne n’a pas trouvé l’inspiration. Le Belge a quitté la pelouse à la 81e minute, remplacé par Noa Lang.



Frank Anguissa a libéré tout le stade dans le temps additionnel. Son but a offert la victoire à Naples. Antonio Conte veut jouer à fond toutes les compétitions.

La presse italienne impitoyable

En Italie, les critiques n’ont pas tardé à tomber. La Repubblica n’a pas épargné le Diable Rouge, lui attribuant un 5,5 sur 10 accompagné d’un verdict sec : "pas brillant". Selon le Corriere della Sera, De Bruyne a tenté d’apporter quelque chose, sans réelle influence sur la rencontre.

Sky Sport s’est montré plus clément avec une note de 6,5 sur 10. De Bruyne n’a pas encore conquis Naples. Avec six points sur six, les champions en titre sont en tête pour le moment.